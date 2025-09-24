Indústria brasileira mais que dobra uso de inteligência artificial em dois anos

Adoção de tecnologias cresce, mas entraves de custo e capacitação desafiam a indústria nacional (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h45.
O avanço da transformação digital no setor industrial brasileiro ganhou força nos últimos dois anos. O uso da inteligência artificial cresceu 163% no ramo desde 2022, segundo levantamento do IBGE em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a UFRJ.
Hoje, 41,9% das indústrias fazem uso de recursos como aprendizado de máquina, mineração de dados, automação de processos, reconhecimento de fala e imagem, e manutenção preditiva. Em números absolutos, o total de empresas que adotaram IA saltou de 1.619 para 4.261 no período.
Em 2024, 89% das empresas já utilizam tecnologias digitais avançadas em suas operações, atualmente. De acordo com as 10.100 empresas entrevistadas, 9.054 já incorporou ferramentas como computação em nuvem (adotada por 77,2% das companhias), internet das coisas (50,3%), robótica (30,5%), análise de big data (27,8%) e manufatura aditiva (20,3%).
O uso da IA é mais expressivo em áreas administrativas (87,9%), comerciais (75,2%) e no desenvolvimento de projetos (73,1%). As grandes indústrias, com mais de 500 funcionários, lideram o movimento de adoção.
A IA tem proporcionado ganhos expressivos à indústria brasileira, especialmente em eficiência (90,3%) e flexibilidade (89,5%). No entanto, existem dois desafios que ainda barram o potencial dessas soluções: os altos custos de implementação das tecnologias (78,6%) e a carência de profissionais qualificados (54,2%). Questões de segurança e privacidade também permanecem como pontos de atenção.
Entre as companhias que ainda não aderiram às inovações digitais, as barreiras são parecidas. O peso maior recai sobre o custo elevado das soluções (74,3%) e a falta de pessoal especializado (60%). O cenário indica que, apesar do ritmo acelerado da transformação digital, sua consolidação depende de mais investimentos e educação na área.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga