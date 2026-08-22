Nova espécie de cobra é descoberta na Nova Guiné e recebe nome de guitarrista

Uma nova espécie de cobra descoberta na Nova Guiné recebeu o nome de Slash, guitarrista do Guns N’ Roses. Identificado cientificamente como Lielaphis slashi, o animal mede cerca de 71 centímetros, tem coloração marrom-avermelhada e não é venenoso.

A espécie foi batizada por cientistas do Field Museum, em Chicago. O nome faz referência ao interesse de longa data do músico por cobras, répteis, museus e história natural.

Slash afirmou estar “extremamente honrado” com a homenagem e disse que nunca imaginou que esse momento aconteceria.

Como é a cobra batizada de Slash

A Lielaphis slashi é uma cobra terrestre não venenosa que vive nas florestas da Nova Guiné, região ao norte da Austrália. Apesar de pertencer a um gênero que já inclui outras espécies, análises genéticas mostraram que o animal possui características distintas e deve ser classificado como uma nova espécie.

Os pesquisadores acreditam que a cobra use dentes maiores localizados na parte posterior da boca para capturar pequenos lagartos e ovos de répteis.

A espécie não utiliza constrição para dominar suas presas e não produz veneno capaz de causar danos graves aos seres humanos.

Cobra foi encontrada pela primeira vez em 2006

A Lielaphis slashi foi encontrada em 2006, durante um trabalho de campo realizado pelo herpetólogo Chris Austin, professor e curador de herpetologia do Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual da Louisiana.

A identificação como uma espécie diferente ocorreu posteriormente, com o auxílio de testes genéticos.

A descoberta ocorreu em uma região com grande biodiversidade, mas ainda pouco estudada. A Nova Guiné fica ao norte da Austrália e é dividida politicamente entre Indonésia e Papua-Nova Guiné.

Por que foi difícil identificar a nova espécie?

As cobras terrestres podem passar longos períodos escondidas e imóveis, o que dificulta sua localização durante pesquisas de campo.

Outro fator é que algumas espécies venenosas da região podem ter aparência semelhante à de cobras inofensivas. Por isso, a aparência do animal não foi suficiente para determinar que se tratava de uma espécie ainda não identificada.

A análise genética foi fundamental para diferenciar a Lielaphis slashi de outras cobras do mesmo gênero.

Slash sempre teve ligação com cobras

O guitarrista do Guns N’ Roses é conhecido pelo interesse por répteis. Em 1994, ele formou a banda de rock Slash’s Snakepit, cujo nome também faz referência a cobras.

Segundo o Field Museum, Slash é um admirador de longa data de répteis e um apoiador de zoológicos e museus.

A relação com o animal também chamou a atenção da herpetóloga Sara Ruane, curadora associada de herpetologia do Field Museum e autora sênior do estudo publicado na revista Zootaxa.

Ruane contou que, aos 12 anos, viu Slash na capa da Reptiles Magazine segurando uma píton e pensou que seria interessante batizar uma cobra com o nome do músico. Anos depois, já como cientista, ela teve a oportunidade de participar da descrição e nomeação de novas espécies.