Nova espécie de cobra é descoberta na Nova Guiné e recebe nome de guitarrista

Conhecido por seu interesse por répteis, o guitarrista do Guns N’ Roses deu nome à nova espécie identificada por pesquisadores. (Scott Dudelson/Getty Images)
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Publicado em 22 de agosto de 2026 às 12h13.
Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 12h17.
Uma nova espécie de cobra descoberta na Nova Guiné recebeu o nome de Slash, guitarrista do Guns N’ Roses. Identificado cientificamente como Lielaphis slashi, o animal mede cerca de 71 centímetros, tem coloração marrom-avermelhada e não é venenoso.
A espécie foi batizada por cientistas do Field Museum, em Chicago. O nome faz referência ao interesse de longa data do músico por cobras, répteis, museus e história natural.
Slash afirmou estar “extremamente honrado” com a homenagem e disse que nunca imaginou que esse momento aconteceria.
A Lielaphis slashi é uma cobra terrestre não venenosa que vive nas florestas da Nova Guiné, região ao norte da Austrália. Apesar de pertencer a um gênero que já inclui outras espécies, análises genéticas mostraram que o animal possui características distintas e deve ser classificado como uma nova espécie.
Os pesquisadores acreditam que a cobra use dentes maiores localizados na parte posterior da boca para capturar pequenos lagartos e ovos de répteis.
A espécie não utiliza constrição para dominar suas presas e não produz veneno capaz de causar danos graves aos seres humanos.
A Lielaphis slashi foi encontrada em 2006, durante um trabalho de campo realizado pelo herpetólogo Chris Austin, professor e curador de herpetologia do Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual da Louisiana.
A identificação como uma espécie diferente ocorreu posteriormente, com o auxílio de testes genéticos.
A descoberta ocorreu em uma região com grande biodiversidade, mas ainda pouco estudada. A Nova Guiné fica ao norte da Austrália e é dividida politicamente entre Indonésia e Papua-Nova Guiné.
As cobras terrestres podem passar longos períodos escondidas e imóveis, o que dificulta sua localização durante pesquisas de campo.
Outro fator é que algumas espécies venenosas da região podem ter aparência semelhante à de cobras inofensivas. Por isso, a aparência do animal não foi suficiente para determinar que se tratava de uma espécie ainda não identificada.
A análise genética foi fundamental para diferenciar a Lielaphis slashi de outras cobras do mesmo gênero.
O guitarrista do Guns N’ Roses é conhecido pelo interesse por répteis. Em 1994, ele formou a banda de rock Slash’s Snakepit, cujo nome também faz referência a cobras.
Segundo o Field Museum, Slash é um admirador de longa data de répteis e um apoiador de zoológicos e museus.
A relação com o animal também chamou a atenção da herpetóloga Sara Ruane, curadora associada de herpetologia do Field Museum e autora sênior do estudo publicado na revista Zootaxa.
Ruane contou que, aos 12 anos, viu Slash na capa da Reptiles Magazine segurando uma píton e pensou que seria interessante batizar uma cobra com o nome do músico. Anos depois, já como cientista, ela teve a oportunidade de participar da descrição e nomeação de novas espécies.