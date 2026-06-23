Mais de 80% dos supercomputadores mais rápidos do mundo usam tecnologia da Nvidia

A Nvidia informou que sua tecnologia está presente em mais de 400 dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo, segundo a edição mais recente do ranking TOP500, divulgada durante a Conferência ISC High Performance, realizada nesta semana em Hamburgo, na Alemanha. O resultado representa 81% dos sistemas classificados e reforça a presença da empresa no mercado de computação de alto desempenho.

De acordo com a companhia, 238 dos supercomputadores da lista utilizam GPUs da Nvidia, enquanto 376 contam com tecnologias de rede da empresa. A maior parte desses sistemas opera com a plataforma NVIDIA Quantum InfiniBand, enquanto os demais utilizam Ethernet.

A empresa também informou que 26 supercomputadores de ponta já utilizam processadores NVIDIA Grace, oito a mais que na edição anterior do ranking. Além disso, as remessas desses processadores se aproximam de 2,5 milhões de unidades.

No ranking Green500, que avalia a eficiência energética dos supercomputadores com base na capacidade de processamento por watt consumido, a Nvidia também ampliou sua presença. Os oito primeiros colocados utilizam GPUs da empresa, enquanto nove das dez primeiras posições contam com tecnologias da fabricante.

O sistema mais eficiente da lista é o KAIROS, da Universidade de Toulouse, na França. Equipado com a arquitetura NVIDIA Grace Hopper, ele alcança desempenho de 73,3 gigaflops por watt. A plataforma Grace Hopper também está presente entre os principais supercomputadores da França, da Alemanha e do Reino Unido.

O TOP500 é atualizado duas vezes por ano e reúne os supercomputadores mais rápidos do mundo. Já o Green500 classifica os sistemas de acordo com sua eficiência energética, considerando a relação entre capacidade de processamento e consumo de energia.