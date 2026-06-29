Sente frio no avião? Entenda como a temperatura pode proteger sua saúde

Quem costuma viajar de avião provavelmente já levou um casaco na bagagem de mão mesmo em dias de calor. A sensação de frio dentro da cabine não é coincidência. As companhias aéreas mantêm a temperatura entre 21 °C e 24 °C por razões que vão além do conforto dos passageiros e incluem fatores relacionados à saúde, à segurança e ao funcionamento da aeronave.

Segundo o ex-comissário de bordo Bobby Laurie, em entrevista à revista Popular Science, manter a cabine mais fria ajuda a reduzir o risco de desmaios durante o voo, melhora o bem-estar dos passageiros e contribui para o controle das condições internas da aeronave.

Como o frio ajuda o organismo durante o voo

Durante o voo, a cabine é pressurizada para simular uma altitude entre 1.800 e 2.400 metros acima do nível do mar. Nessas condições, o organismo passa a receber cerca de 25% menos oxigênio do que receberia ao nível do mar.

Para a maioria das pessoas, essa redução não provoca sintomas importantes. No entanto, alguns passageiros podem sentir tontura, mal-estar ou até desmaiar, principalmente após permanecerem muito tempo sentados e levantarem rapidamente.

Segundo Laurie, manter o ambiente mais frio ajuda o organismo a permanecer mais alerta. Temperaturas mais baixas também reduzem a frequência cardíaca, estabilizam a respiração e diminuem a necessidade de oxigênio pelo corpo, fatores que podem reduzir episódios de mal-estar.

O efeito da baixa umidade

Outro motivo para a sensação térmica é a baixa umidade do ar dentro da cabine. Durante a altitude de cruzeiro, a umidade costuma variar entre 10% e 20%, índice inferior ao encontrado em muitos desertos.

Esse ambiente mais seco ajuda a preservar a estrutura da aeronave, reduzindo riscos de corrosão provocados pelo acúmulo de umidade. Ao mesmo tempo, o ar seco acelera a evaporação da umidade da pele, aumentando a sensação de frio e favorecendo a desidratação durante viagens mais longas.

Calor dos passageiros também influencia a cabine

Embora o ambiente comece mais frio, a temperatura interna tende a subir ao longo do voo. Centenas de passageiros dividindo um espaço fechado produzem calor corporal continuamente. Além disso, roupas, cobertores e equipamentos eletrônicos também contribuem para o aumento da temperatura.

Por isso, a climatização costuma ser ajustada para compensar esse aquecimento gradual e manter condições mais confortáveis durante toda a viagem.

Como a temperatura é controlada dentro do avião

As aeronaves comerciais utilizam um Sistema Integrado de Controle Ambiental (ECS), responsável por controlar temperatura, pressão e qualidade do ar.

O sistema divide a aeronave em diferentes zonas independentes, permitindo ajustar a climatização separadamente em áreas como cabine de comando, parte dianteira, região central e traseira da cabine de passageiros.

Segundo Laurie, em aeronaves da Airbus os comissários podem alterar a temperatura por meio de telas digitais, enquanto muitos modelos da Boeing concentram esse controle na cabine de comando.

Como escolher um assento?

Quem sente frio com facilidade pode notar diferenças dependendo do assento escolhido. As poltronas próximas às saídas de emergência costumam ser mais frias devido à proximidade com as portas da aeronave. Os assentos junto às janelas também recebem mais frio por estarem em contato com a fuselagem.

Já as áreas próximas às cozinhas costumam manter temperaturas menores porque ficam próximas aos equipamentos de refrigeração utilizados para armazenar alimentos.

Como cada passageiro percebe a temperatura de maneira diferente, especialistas recomendam levar um casaco leve ou uma camada extra de roupa, especialmente em voos longos.