Fórmula 1: horário e onde assistir ao último GP da Holanda

Fórmula 1: GP da Holanda terá Lando Norris na pole e Gabriel Bortoleto em 9º (Gongora/NurPhoto via Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 13h10.
A Fórmula 1 encerra neste domingo, 23, a passagem pelo circuito de Zandvoort, no GP dos Países Baixos. A corrida começa às 10h, pelo horário de Brasília, e terá Lando Norris, da McLaren, na pole position.
O britânico marcou 1min11s163 na classificação deste sábado, 22, e ficou apenas 0s102 à frente de George Russell, da Mercedes. Kimi Antonelli, líder do campeonato, completa a primeira fila. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, larga em nono.
O Grande Prêmio da Holanda começa às 10h deste domingo, 23, no horário de Brasília. A prova será a última disputada em Zandvoort, que deixa o calendário da Fórmula 1 após a temporada de 2026.
A corrida terá transmissão ao vivo da Globo, sportv, Globoplay e F1 TV.
Lando Norris conquistou a pole após superar as duas Mercedes na classificação. Oscar Piastri, companheiro de equipe do britânico, larga em quarto, enquanto Lewis Hamilton e Charles Leclerc ocupam a quinta e a sexta posições pela Ferrari.
Max Verstappen, que corre em casa, parte apenas em sétimo. O holandês ficou atrás das duas Ferrari e terá Liam Lawson ao seu lado na quarta fila.
Bortoleto garantiu a nona posição após avançar ao Q3. O brasileiro larga ao lado de Arvid Lindblad, da Racing Bulls.
A primeira corrida sprint da história de Zandvoort foi vencida por George Russell, da Mercedes. Charles Leclerc terminou em segundo e Lando Norris completou o pódio.
Bortoleto terminou em nono e ficou a uma posição da zona de pontuação. O resultado manteve o brasileiro na briga por pontos na corrida principal deste domingo.
Kimi Antonelli, da Mercedes, segue na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, com 219 pontos. Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em segundo, com 169, enquanto George Russell ocupa a terceira posição, com 160.
Charles Leclerc, companheiro de Hamilton, é o quarto colocado, com 138 pontos. O atual campeão mundial, Lando Norris, aparece em quinto, com 128.
Já Gabriel Bortoleto, da Audi, ocupa a 14ª posição, com dez pontos.
A última corrida antes das férias de verão foi o Grande Prêmio da Hungria. Lando Norris venceu a etapa e conquistou seu primeiro triunfo da temporada. Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio.
Gabriel Bortoleto encerrou a prova em 11º lugar, a uma posição da zona de pontuação.