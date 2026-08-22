Ozempic genérico? Novo medicamento de semaglutida tem resultado promissor em estudo

A farmacêutica polonesa Celon Pharma informou nesta quinta-feira, 20, que seu medicamento experimental Reduzek, desenvolvido como alternativa genérica à semaglutida, apresentou resultados de bioequivalência comparáveis aos do Ozempic e do Wegovy, da Novo Nordisk, em um estudo inicial.

O estudo foi realizado no Canadá com 91 voluntários saudáveis. Segundo a empresa, a dose de 0,5 mg do Reduzek apresentou taxa e extensão de absorção comparáveis às observadas com Ozempic e Wegovy.

Segundo a Celon Pharma, os resultados permitem que a companhia estenda a bioequivalência demonstrada para outras doses do medicamento, de acordo com as diretrizes clínicas.

Reduzek é o Ozempic genérico?

O Reduzek é desenvolvido pela Celon Pharma como uma alternativa genérica à semaglutida presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy.

O estudo divulgado pela empresa, porém, é uma avaliação inicial de bioequivalência. Os resultados apresentados não significam que o medicamento já esteja disponível comercialmente ou autorizado para venda.

Ações da Celon Pharma sobem 14,7%

Após a divulgação dos resultados do estudo com a semaglutina genérica, as ações da Celon Pharma avançaram 14,7%.

Segundo a Reuters, caso a alta fosse mantida, os papéis caminhavam para registrar o melhor desempenho diário desde julho de 2024.