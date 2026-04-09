Artemis II: as cidades brasileiras que podem ser vistas do espaço

A missão Artemis II registrou imagens da Terra que permitem identificar cidades em diferentes regiões do planeta. As fotos foram feitas durante o trajeto da nave enquanto a tripulação sobrevoava a Lua.

Os registros foram captados a cerca de 160 mil quilômetros de distância, segundo a Nasa, e mostram áreas dos continentes africano e sul-americano.

Cidades visíveis nas fotos da Terra da Artemis II

Nas imagens, é possível identificar as cidades de Joanesburgo, Durban, Nairobi, Lagos, Abidjã, Cairo e Bengasi, na África.

Na América do Sul, aparecem centros urbanos como Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires e Santiago.

Cidades na Artemis II: imagens da missão mostram cidades sul-americanas do espaço (NASA / Edição EXAME)

A visualização depende de condições como iluminação, presença de nuvens e resolução das imagens.

Como as imagens foram captadas no espaço

As fotos foram feitas pelos astronautas da missão, que utilizaram equipamentos como câmeras profissionais Nikon, dispositivos GoPro e iPhones adaptados para uso no espaço.

A cápsula Orion conta com diversos dispositivos de imagem, que permitem registrar diferentes ângulos durante o voo.

Missão Artemis II

A Artemis II é a primeira missão tripulada à Lua desde 1972, quando ocorreu a missão Apollo 17. A viagem marca também o retorno de humanos ao entorno lunar após mais de 50 anos.

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. A missão também representa marcos históricos, como a presença da primeira mulher e do primeiro astronauta negro em uma viagem à Lua, além do primeiro canadense na operação.

Após 10 dias, o retorno da missão está previsto para a próxima sexta-feira, 10, com amerissagem no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos.

A chegada deve ocorrer por volta das 21h07, conforme o planejamento da missão.