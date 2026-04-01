De ‘Chaves’ a Watergate: como era o mundo na última missão à Lua

Quase 54 anos separam a missão Apollo 17 da nova viagem ao redor da Lua prevista com a Artemis II. Nesse intervalo, além dos avanços tecnológicos, o mundo passou por transformações profundas na política, na cultura e na ciência.

Em 1972, o planeta tinha pouco mais de 3,8 bilhões de habitantes, menos da metade da população atual. O Brasil também tinha cerca de 100 milhões de pessoas — número hoje mais que dobrado.

Guerra Fria e crise política nos EUA

Naquele período, o mundo ainda vivia sob a tensão da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando influência global.

Naquele ano, o então presidente americano Richard Nixon visitou a China, em um movimento estratégico no cenário internacional. E, 1972, ele também esteve no centro do escândalo de Watergate, investigado por jornalistas do The Washington Post, que levaria à sua renúncia em 1974.

Cultura pop e cinema

O ano também ficou marcado por produções que marcaram gerações. A série "Chaves" teve seu primeiro episódio exibido no México, inicialmente como uma esquete. O programa ganharia projeção internacional nos anos seguintes.

No cinema, "O Poderoso Chefão" estreou e se consolidou como um dos maiores sucessos da história, com três Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator para Marlon Brando.

Brasil vivia mudanças e desafios

No Brasil, 1972 foi marcado por avanços tecnológicos e acontecimentos urbanos.

A Escola Politécnica da USP apresentou o primeiro computador desenvolvido no país, conhecido como “Patinho Feio”. Ao mesmo tempo, São Paulo enfrentou uma grande tragédia com o incêndio no edifício Andraus, que deixou mortos e centenas de feridos.

Esporte, música e contexto político

No esporte, Emerson Fittipaldi conquistou o primeiro título mundial de Fórmula 1 para o Brasil.

Na música, “Debaixo dos Caracóis dos seus Cabelos”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, fez sucesso em meio ao período da ditadura militar.

Tragédias e conflitos marcaram o período

O ano também foi marcado por episódios de grande impacto. Durante os Jogos Olímpicos de Munique, um ataque do grupo Setembro Negro resultou na morte de atletas israelenses. No mesmo período, ocorreu a chamada Tragédia dos Andes após a queda de um avião com uma equipe de rúgbi uruguaia.

Além disso, os Estados Unidos ainda estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, conflito que provocou milhões de mortes e forte repercussão internacional.

Tecnologia dava os primeiros passos

Apesar das limitações em relação aos padrões atuais, 1972 foi um ano de avanços importantes. Nesse período, foi lançado o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console de videogame doméstico.

Na área da saúde, a tomografia computadorizada começou a ser apresentada, abrindo caminho para novos métodos de diagnóstico.

Enquanto a Apollo 17 marcou o fim de uma era na exploração espacial, a Artemis II representa o início de um novo ciclo, em um mundo transformado por décadas de mudanças tecnológicas, sociais e políticas.