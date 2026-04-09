Artemis II: astronautas treinaram por dois anos para fotografar a Lua

Os astronautas da missão Artemis II passaram por cerca de dois anos de treinamento para garantir registros detalhados da Lua e da Terra durante a missão espacial. O preparo incluiu simulações específicas para fotografia no espaço, com foco em luz, movimento e superfície lunar.

De acordo com informações da Nasa, os treinos foram realizados no Johnson Space Center, nos Estados Unidos. Durante as atividades, os astronautas estudaram algumas características da Lua, como textura, variações de cor e crateras.

Como astronautas treinam para fotografar no espaço

O treinamento incluiu simulações em ambiente controlado, com modelos da nave Orion e condições semelhantes às encontradas no espaço. Em uma das atividades, a equipe utilizou uma representação inflável da Lua dentro de um galpão escuro para praticar enquadramento e foco.

Em entrevista ao Spaceflight Now, integrantes do treinamento afirmaram que o objetivo é preparar os astronautas para produzir imagens com qualidade científica, mesmo em condições de microgravidade e iluminação variável.

Os treinamentos também contaram com orientação de especialistas em fotografia científica formados pelo Rochester Institute of Technology (RIT), segundo comunicado da própria instituição. Os profissionais auxiliaram na adaptação do uso dos equipamentos ao ambiente espacial.

Equipamentos usados na missão Artemis II

A cápsula Orion conta com 32 dispositivos capazes de produzir imagens, tanto no interior quanto no exterior da nave.

Entre os equipamentos estão três câmeras profissionais Nikon, modelos D5 e Z9, além de quatro câmeras GoPro e um iPhone para cada astronauta, adaptado para uso na missão.

Parte dos dispositivos também foi instalada em áreas externas, como painéis solares, para ampliar os ângulos de captura.

Imagens da missão viram dados para pesquisa espacial

As imagens captadas durante a missão têm função além do registro visual. Segundo a agência espacial dos EUA, os dados obtidos ajudam equipes científicas a analisar a superfície lunar e monitorar atividades realizadas no espaço.

Ao Spaceflight Now, especialistas afirmaram que registros em alta resolução são utilizados em estudos de geologia e engenharia, além de apoiar o planejamento de futuras missões.

Apesar do uso de equipamentos avançados, os astronautas enfrentam desafios para fotografar no espaço, como dificuldade de foco e movimentação constante da nave.

Ainda assim, as imagens produzidas são consideradas parte essencial da missão, com impacto direto na pesquisa científica e no planejamento de futuras viagens espaciais.