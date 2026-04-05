Ciência

Artemis II: Nasa divulga imagem inédita da Lua - veja

Entre os momentos mais aguardados da missão está a passagem pelo lado oculto da Lua

Primeiras imagens da Artemis II mostram o espaço sob outra perspectiva (AFP/Nasa)

Primeiras imagens da Artemis II mostram o espaço sob outra perspectiva (AFP/Nasa)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 13h02.

Última atualização em 5 de abril de 2026 às 13h28.

A Nasa divulgou neste domingo uma imagem inédita da Lua registrada por astronautas da missão Artemis II. Segundo a agência espacial norte-americana, a fotografia mostra a bacia Orientale do satélite sob um ângulo que nunca havia sido observado a olho nu.

A missão Artemis II leva quatro astronautas à órbita lunar: Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, da Nasa, e Jeremy Hansen, da CSA, agência espacial do Canadá. A expedição teve início em 1º de abril e tem previsão de encerramento no dia 11, quando está programado o retorno da tripulação à Terra.

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Entre os momentos mais aguardados da missão está a passagem pelo lado oculto da Lua, prevista para esta segunda-feira. A etapa é considerada estratégica para a realização de testes e observações e representa um marco simbólico na exploração espacial.

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Entre os alimentos disponíveis estão tortilhas, pão, quiches de vegetais, cuscuz com nozes, salada com manga, granola com mirtilo, amêndoas, castanha de caju, peito bovino com molho barbecue, brócolis gratinado, feijão verde apimentado, macarrão com queijo, salada de frutas tropicais, abóbora e couve-flor.

No que diz respeito às bebidas, os astronautas têm acesso a opções como café, chá-verde e achocolatado, entre outras. A missão também oferece cinco níveis diferentes de pimenta, em razão das alterações no paladar provocadas pelas condições de gravidade.

Como a nave não dispõe de equipamentos domésticos tradicionais, como geladeira ou fogão, a preparação dos alimentos é feita com o auxílio da tecnologia. Os produtos são reidratados com água da própria nave e aquecidos em um equipamento compacto.

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