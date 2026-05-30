Ações da BlackBerry sobem mais de 160% e entram em nova onda de especulação

A BlackBerry vive uma das maiores valorizações de sua trajetória recente. As ações da companhia avançaram mais de 160% nos últimos três meses, desempenho superado apenas por momentos como a bolha da internet no início dos anos 2000 e a febre das ações meme em 2021.

O movimento ocorre em meio ao retorno do forte interesse de investidores de varejo, grupo que ganhou influência crescente na formação dos preços de ativos nos Estados Unidos.

A BlackBerry aparece como uma das beneficiadas desse ambiente de maior apetite por risco e busca por histórias de transformação tecnológica.

A empresa, que ficou conhecida mundialmente pelos smartphones corporativos dos anos 2000, passou por uma profunda reestruturação ao longo da última década e hoje concentra suas operações em software e segurança digital.

Apesar da valorização recente, parte do mercado vê o movimento com cautela, lembrando que altas semelhantes ocorreram em períodos marcados por forte especulação.

O cenário também coincide com um momento de entusiasmo em torno da inteligência artificial e da robótica, temas que voltaram a colocar a companhia no radar de investidores.

Investidores de varejo voltam a ganhar influência no mercado

A alta da BlackBerry acompanha uma tendência mais ampla observada nas bolsas americanas, onde investidores individuais voltaram a movimentar grandes volumes financeiros.

O fenômeno lembra o período de 2021, quando ações de empresas consideradas esquecidas pelo mercado dispararam graças à mobilização de comunidades online.

Embora a empresa tenha fundamentos diferentes dos da época dos smartphones, parte da valorização atual parece refletir expectativas futuras e não apenas resultados financeiros imediatos.