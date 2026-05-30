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Edgar Morin, filósofo francês, morre aos 104 anos

Intelectual francês foi autor de cerca de 40 livros, recebeu títulos honorários de 38 universidades e permaneceu ativo no debate público até os últimos dias de vida.

Autor de “O Método” e referência do pensamento complexo, intelectual marcou o debate acadêmico e político por mais de sete décadas. (Reprodução/Instagram)

Autor de “O Método” e referência do pensamento complexo, intelectual marcou o debate acadêmico e político por mais de sete décadas. (Reprodução/Instagram)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10h36.

Última atualização em 30 de maio de 2026 às 10h37.

O sociólogo e filósofo francês Edgar Morin morreu aos 104 anos na sexta-feira, 19, informou sua esposa, Sabah Abouessalam Morin, em comunicado divulgado neste sábado, 30. Considerado um dos maiores intelectuais da França, Morin construiu uma trajetória marcada pela reflexão sobre a condição humana, a ciência e a complexidade do conhecimento.

Segundo a esposa, o pensador permaneceu ativo até os últimos dias. “Até seus últimos dias, Edgar Morin permaneceu atento ao mundo, aos outros e aos grandes desafios humanos que alimentaram seu pensamento”, afirmou.

Ela também destacou o impacto de sua partida. “Hoje, o vazio que ele deixa é imenso. Mas sua coragem, sua fidelidade às pessoas e às ideias, sua exigência moral e sua esperança continuam nos acompanhando”, acrescentou.

Quem foi Edgar Morin?

Nascido como Edgar Nahoum, em 8 de julho de 1921, em Paris, Morin era filho único de uma família judaica sefardita originária da cidade grega de Tessalônica. Ao longo de décadas, tornou-se uma das principais referências do pensamento contemporâneo.

Autor de cerca de 40 livros traduzidos para diversos idiomas, recebeu o título de doutor honoris causa por 38 universidades estrangeiras. Entre suas obras mais conhecidas estão “Introdução ao Pensamento Complexo”, “O Método”, “Lições da História” e “A Cabeça Bem-Feita”.

Pensamento complexo marcou sua obra

A principal característica da produção intelectual de Edgar Morin foi a defesa de uma abordagem interdisciplinar do conhecimento. Sua obra buscou romper fronteiras entre áreas como sociologia, filosofia, história e ciência para compreender a complexidade do ser humano.

Em O Método, uma de suas publicações mais influentes, Morin escreveu: “Quanto mais conhecemos o ser humano, menos o compreendemos. As dissociações entre disciplinas o fragmentam, o despojam de vida, de carne, de complexidade, e certas ciências supostamente humanas chegam inclusive a esvaziar a noção de homem”.

Atuação política e resistência

Durante a Segunda Guerra Mundial, Morin ingressou no Partido Comunista em 1941 e participou da Resistência Francesa, período em que adotou o sobrenome Morin, pelo qual se tornaria mundialmente conhecido.

Em 1959, publicou “Autocrítica”, obra na qual relatou sua expulsão do partido e revisitou suas posições diante do stalinismo. Também esteve entre os fundadores de um comitê de intelectuais contrário à Guerra da Argélia.

Mesmo em idade avançada, Edgar Morin continuou participando ativamente de debates públicos e reflexões sobre os desafios contemporâneos, consolidando uma influência que ultrapassou fronteiras acadêmicas e gerações.

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