Após vencer Djokovic, veja quando é o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros

Após a histórica vitória sobre Novak Djokovic, o brasileiro João Fonseca volta à quadra neste domingo, 31, pelas oitavas de final de Roland Garros 2026.

O brasileiro, atual número 30 do mundo, enfrenta o norueguês Casper Ruud, cabeça de chave número 15 do torneio e duas vezes vice-campeão do Grand Slam francês.

A partida será disputada na quadra central Philippe-Chatrier, na sessão noturna, com início previsto para as 15h15 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium.

Fonseca chega embalado após conquistar a maior vitória da carreira ao derrotar Djokovic de virada, mesmo depois de estar perdendo por dois sets a zero. O resultado garantiu ao brasileiro sua primeira classificação para as oitavas de final de um Grand Slam.

Caso avance, João Fonseca poderá encerrar um jejum de 22 anos do tênis masculino brasileiro sem um representante nas quartas de final de um Grand Slam. O último a alcançar essa fase foi Gustavo Kuerten, em Roland Garros de 2004.

O confronto deste domingo marcará o primeiro encontro entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional.