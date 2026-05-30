Do Big Bang ao buraco negro: o que os físicos pensam sobre o Universo

Durante décadas, a ciência construiu modelos capazes de explicar a expansão do Universo, o comportamento das galáxias e a evolução do cosmos. Mas uma pesquisa com mais de 1.600 participantes mostra que, quando o assunto são algumas das maiores questões da física, ainda existem diferentes interpretações e hipóteses em discussão.

O levantamento, publicado pela revista científica Physics, da American Physical Society, reuniu opiniões de pesquisadores e entusiastas da ciência sobre temas como Big Bang, matéria escura, energia escura, buracos negros e mecânica quântica. Os resultados mostram que várias dessas questões permanecem abertas e continuam sendo objeto de debate científico.

O Big Bang não explica tudo

Uma das perguntas da pesquisa tratou do significado do Big Bang. A opção mais escolhida não foi a definição de que o fenômeno representa o início absoluto do tempo e do Universo.

Cerca de 70% dos participantes preferiram defini-lo como um estado extremamente quente e denso do cosmos primitivo, sem necessariamente associá-lo ao momento exato em que tudo começou.

O resultado indica que a maior parte dos respondentes diferencia o conceito de Big Bang da ideia de uma origem definitiva do tempo e do cosmos.

A matéria escura segue sem solução

A matéria escura, componente utilizado para explicar diversos fenômenos observados no Universo, também apresentou respostas bastante distribuídas.

Durante muitos anos, partículas conhecidas como WIMPs foram consideradas as principais candidatas para explicar o fenômeno. No entanto, apenas cerca de 10% dos participantes escolheram essa hipótese.

Outras possibilidades, como partículas ultraleves chamadas áxions, modificações da gravidade ou combinações de diferentes teorias, receberam apoio semelhante ou até maior.

Os resultados mostram que não há consenso entre os respondentes sobre qual explicação é a mais provável para a matéria escura.

O enigma da energia escura

A pesquisa também perguntou aos participantes qual seria a melhor explicação para a energia escura, fenômeno associado à expansão acelerada do Universo.

A explicação tradicional baseada na chamada constante cosmológica recebeu cerca de 25% dos votos. Em proporção semelhante apareceu a hipótese de um campo escalar que varia ao longo do tempo.

Uma parcela significativa dos participantes ainda atribuiu o fenômeno a possíveis modificações na teoria da gravidade.

Nem a mecânica quântica chegou a um consenso

Mais de um século após o nascimento da mecânica quântica, diferentes interpretações continuam sendo discutidas pelos físicos.

Na pesquisa, a chamada interpretação de Copenhague apareceu como a opção mais popular, mas recebeu pouco mais de 35% das respostas.

Outras interpretações também receberam apoio significativo, mostrando que não existe uma visão amplamente compartilhada sobre a melhor forma de interpretar os fenômenos quânticos.

Buracos negros e a busca pela teoria final

Os participantes também responderam a perguntas sobre buracos negros e gravidade quântica. Cerca de 40% concordaram com a visão clássica de que a matéria que atravessa o horizonte de eventos acaba comprimida em uma singularidade.

Já no chamado paradoxo da informação, pouco mais da metade afirmou acreditar que as informações são preservadas de alguma forma.

Quando questionados sobre qual abordagem tem mais potencial para unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, a teoria das cordas foi a opção mais votada. Ainda assim, recebeu menos de 20% das respostas.

A alternativa mais frequente foi "não tenho opinião", indicando a diversidade de posições existentes sobre o tema.