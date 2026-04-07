Ciência

Fotos inéditas da Missão Artemis II mostram eclipse e lado oculto da Lua; veja imagens

Na última segunda-feira, 6, os astronautas atingiram a maior distância já alcançada por seres humanos no espaço

Christina Koch: nesta foto, a astronauta observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion (NASA / Handout/Getty Images)

Christina Koch: nesta foto, a astronauta observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion (NASA / Handout/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11h55.

Última atualização em 7 de abril de 2026 às 12h00.

A missão Artemis II, da Nasa, atingiu na segunda-feira, 6, um marco histórico ao levar astronautas à maior distância já alcançada por seres humanos no espaço, superando o recorde da Apollo 13, de 1970.

Nesta terça-feira, 7, a Casa Branca divulgou duas imagens que mostram registros do lado oculto do satélite e um eclipse solar visto da órbita lunar.

A tripulação a bordo da cápsula Orion realizou um sobrevoo de cerca de sete horas ao redor da Lua. Durante a passagem pelo lado oculto, houve uma perda de comunicação com a Terra por cerca de 40 minutos, período considerado um dos momentos mais delicados da missão.

Foi durante esse sobrevoo que os astronautas fotografaram e descreveram formações da superfície lunar, como crateras de impacto, antigos fluxos de lava, além de rachaduras e cristas formadas ao longo da evolução do satélite.

Os registros também incluem fenômenos observados pela tripulação, como o “pôr da Terra” (quando a Terra desaparece no horizonte lunar) e o “nascer da Terra", quando o planeta volta a surgir.

Outro destaque foi a observação de um eclipse solar, que durou quase uma hora, permitindo o estudo da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol.

Segundo a Nasa, as imagens e dados coletados devem ajudar cientistas a compreender melhor a composição e a história da Lua, além de marcar o retorno de missões tripuladas ao entorno lunar pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972.

A seguir, veja as principais fotografias da missão:

Eclipse visto da órbita lunar

Da órbita lunar, a Lua eclipsa o Sol, revelando uma visão que poucos na história da humanidade já testemunharam.

Lua com lado oculto em destaque

Nesta visão totalmente iluminada da Lua, o lado próximo (o hemisfério que vemos da Terra) aparece à direita. Ele é identificado pelas manchas escuras que cobrem sua superfície: antigos fluxos de lava de um período inicial da história do satélite, quando ainda era vulcanicamente ativo. A grande cratera a oeste desses fluxos é a bacia de Orientale, com quase 600 milhas de largura, que se estende pelos lados próximo e oculto da Lua. A metade esquerda da cratera não é visível da Terra, mas nesta imagem é possível vê-la por completo. Tudo à esquerda da cratera corresponde ao lado oculto — o hemisfério que não conseguimos observar da Terra porque a Lua gira em torno de seu eixo na mesma velocidade em que orbita o nosso planeta.

Terra vista da Lua

Primeira foto do lado oculto da Lua. Capturada da Orion enquanto a Terra desaparece além do horizonte lunar.

Terra vista da espaçonave Orion

terra vista da Lua

O astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, registrou esta imagem da Terra a partir da janela da espaçonave Orion em 2 de abril de 2026, após a conclusão da manobra de injeção translunar.

Acompanhe tudo sobre:NasaLuaPlaneta Terra

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