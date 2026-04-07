Fotos inéditas da Missão Artemis II mostram eclipse e lado oculto da Lua; veja imagens

A missão Artemis II, da Nasa, atingiu na segunda-feira, 6, um marco histórico ao levar astronautas à maior distância já alcançada por seres humanos no espaço, superando o recorde da Apollo 13, de 1970.

Nesta terça-feira, 7, a Casa Branca divulgou duas imagens que mostram registros do lado oculto do satélite e um eclipse solar visto da órbita lunar.

EARTHSET.

April 6, 2026. Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

A tripulação a bordo da cápsula Orion realizou um sobrevoo de cerca de sete horas ao redor da Lua. Durante a passagem pelo lado oculto, houve uma perda de comunicação com a Terra por cerca de 40 minutos, período considerado um dos momentos mais delicados da missão.

Foi durante esse sobrevoo que os astronautas fotografaram e descreveram formações da superfície lunar, como crateras de impacto, antigos fluxos de lava, além de rachaduras e cristas formadas ao longo da evolução do satélite.

Os registros também incluem fenômenos observados pela tripulação, como o “pôr da Terra” (quando a Terra desaparece no horizonte lunar) e o “nascer da Terra", quando o planeta volta a surgir.

Outro destaque foi a observação de um eclipse solar, que durou quase uma hora, permitindo o estudo da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol.

Segundo a Nasa, as imagens e dados coletados devem ajudar cientistas a compreender melhor a composição e a história da Lua, além de marcar o retorno de missões tripuladas ao entorno lunar pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972.

Earthsets and eclipses 😍 We're unveiling more of the incredible images captured by our Artemis II astronauts. Follow our 24/7 coverage for the latest updates: https://t.co/GrXChSA4jZ pic.twitter.com/gf94SkJR0q — NASA (@NASA) April 7, 2026

A seguir, veja as principais fotografias da missão:

Eclipse visto da órbita lunar

Da órbita lunar, a Lua eclipsa o Sol, revelando uma visão que poucos na história da humanidade já testemunharam.

Lua com lado oculto em destaque

Nesta visão totalmente iluminada da Lua, o lado próximo (o hemisfério que vemos da Terra) aparece à direita. Ele é identificado pelas manchas escuras que cobrem sua superfície: antigos fluxos de lava de um período inicial da história do satélite, quando ainda era vulcanicamente ativo. A grande cratera a oeste desses fluxos é a bacia de Orientale, com quase 600 milhas de largura, que se estende pelos lados próximo e oculto da Lua. A metade esquerda da cratera não é visível da Terra, mas nesta imagem é possível vê-la por completo. Tudo à esquerda da cratera corresponde ao lado oculto — o hemisfério que não conseguimos observar da Terra porque a Lua gira em torno de seu eixo na mesma velocidade em que orbita o nosso planeta.

Terra vista da Lua

Primeira foto do lado oculto da Lua. Capturada da Orion enquanto a Terra desaparece além do horizonte lunar.

Terra vista da espaçonave Orion

O astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, registrou esta imagem da Terra a partir da janela da espaçonave Orion em 2 de abril de 2026, após a conclusão da manobra de injeção translunar.