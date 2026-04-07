Astronauta quase largou missão após perder esposa. Agora, batiza cratera lunar com nome dela

A missão Artemis II, da Nasa, alcançou na última segunda-feira, 6, a maior distância da Terra já percorrida por humanos, ao superar o recorde da Apollo 13 durante um sobrevoo lunar.

A operação, iniciada no dia 1º de abril, reúne quatro astronautas e tem duração prevista de 10 dias, com o objetivo de testar sistemas para futuras missões tripuladas à superfície da Lua.

Além do marco histórico, a missão apresentou falhas técnicas, momentos emocionantes e uma homenagem à esposa do comandante Reid Wiseman com a nomeação de uma cratera lunar.

Cratera Carroll

Na noite da última segunda, durante o momento em que a missão atingiu a maior distância da Terra já registrada, a tripulação realizou uma homenagem na transmissão ao vivo.

O astronauta Jeremy Hansen afirmou que “há alguns anos, começamos essa jornada em nossa família de astronautas, e perdemos uma pessoa querida. O nome dela era Carroll: esposa de Reid, mãe de Katie e Ellie”.

Carroll Taylor Wiseman era enfermeira neonatal e morreu em maio de 2020, aos 46 anos, após uma batalha de cinco anos contra o câncer. Em entrevistas antes da missão, o comandante Reid compartilhou que, quando a esposa recebeu o diagnóstico, ele cogitou abandonar o programa espacial da Nasa para cuidar da família, mas foi Carroll quem o incentivou a continuar.

A equipe então batizou uma formação lunar de Cratera Carroll, descrita como um “ponto brilhante” próximo a já existente cratera Glushko.

Problemas no banheiro

Durante as primeiras horas da missão, a cápsula Orion registrou falha no sistema sanitário Universal Waste Management System, utilizado pela tripulação. Segundo a Nasa, os astronautas relataram “uma luz de falha piscando” associada ao equipamento porque o ventilador do banheiro estava travado.

A equipe em solo enviou instruções para acesso ao sistema, permitindo o reparo ainda no início da missão.

Comunicação cortada

Cerca de sete horas após o início da missão, Reid Wiseman relatou falha no sistema Microsoft Outlook durante contato com o controle da missão.

O problema afetou a plataforma utilizada para comunicação e gerenciamento de atividades. A equipe em Houston acessou o sistema remotamente e concluiu o reparo.

iPhone na Lua

A Nasa confirmou que um iPhone 17 Pro Max está a bordo da missão e vem sendo utilizado para fotografias. Os astronautas também utilizam uma câmera Nikon D5 para registros adicionais.

Parte das imagens já foi disponibilizada no site oficial da Nasa.