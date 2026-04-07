Ciência

Astronauta quase largou missão após perder esposa. Agora, batiza cratera lunar com nome dela

Comandante da Artemis II homenageou a esposa falecida em cratera lunar; confira os momentos mais marcantes da missão da Nasa até agora

Artemis II: comandante Reid Wiseman com sua falecida esposa, Carroll Taylor Wiseman (Divulgação/Nasa)

Artemis II: comandante Reid Wiseman com sua falecida esposa, Carroll Taylor Wiseman (Divulgação/Nasa)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15h01.

Tudo sobreNasa
Saiba mais

A missão Artemis II, da Nasa, alcançou na última segunda-feira, 6, a maior distância da Terra já percorrida por humanos, ao superar o recorde da Apollo 13 durante um sobrevoo lunar.

A operação, iniciada no dia 1º de abril, reúne quatro astronautas e tem duração prevista de 10 dias, com o objetivo de testar sistemas para futuras missões tripuladas à superfície da Lua.

Além do marco histórico, a missão apresentou falhas técnicas, momentos emocionantes e uma homenagem à esposa do comandante Reid Wiseman com a nomeação de uma cratera lunar.

Cratera Carroll

Na noite da última segunda, durante o momento em que a missão atingiu a maior distância da Terra já registrada, a tripulação realizou uma homenagem na transmissão ao vivo.

O astronauta Jeremy Hansen afirmou que “há alguns anos, começamos essa jornada em nossa família de astronautas, e perdemos uma pessoa querida. O nome dela era Carroll: esposa de Reid, mãe de Katie e Ellie”.

Carroll Taylor Wiseman era enfermeira neonatal e morreu em maio de 2020, aos 46 anos, após uma batalha de cinco anos contra o câncer. Em entrevistas antes da missão, o comandante Reid compartilhou que, quando a esposa recebeu o diagnóstico, ele cogitou abandonar o programa espacial da Nasa para cuidar da família, mas foi Carroll quem o incentivou a continuar.

A equipe então batizou uma formação lunar de Cratera Carroll, descrita como um “ponto brilhante” próximo a já existente cratera Glushko.

Problemas no banheiro

Durante as primeiras horas da missão, a cápsula Orion registrou falha no sistema sanitário Universal Waste Management System, utilizado pela tripulação. Segundo a Nasa, os astronautas relataram “uma luz de falha piscando” associada ao equipamento porque o ventilador do banheiro estava travado.

A equipe em solo enviou instruções para acesso ao sistema, permitindo o reparo ainda no início da missão.

Comunicação cortada

Cerca de sete horas após o início da missão, Reid Wiseman relatou falha no sistema Microsoft Outlook durante contato com o controle da missão.

O problema afetou a plataforma utilizada para comunicação e gerenciamento de atividades. A equipe em Houston acessou o sistema remotamente e concluiu o reparo.

iPhone na Lua

A Nasa confirmou que um iPhone 17 Pro Max está a bordo da missão e vem sendo utilizado para fotografias. Os astronautas também utilizam uma câmera Nikon D5 para registros adicionais.

Parte das imagens já foi disponibilizada no site oficial da Nasa.

Acompanhe tudo sobre:NasaLua

Mais de Ciência

Por que os astronautas da Artemis II não pousaram na Lua

Fotos inéditas da Missão Artemis II mostram eclipse e lado oculto da Lua; veja imagens

O que são os testes de microbioma intestinal, que virou febre nos EUA?

Comer em pé faz mal? Médico explica efeitos na digestão

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: a reforma tributária pode mudar sua empresa, mas não do jeito que você pensa

Economia

Gabriel Galípolo confirma ida à CPI do Crime Organizado nesta quarta-feira

Mercados

Brasileiro pode investir em plataforma de previsões como Polymarket e Kalshi?

Brasil

Comissão do Senado aprova projeto que permite aos estados legislar sobre crimes, penas e processos