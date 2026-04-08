Ciência

Após sobrevoar a Lua, Artemis II prepara para retorno à Terra

Missão da Nasa deve retornar em 10 de abril coletar mais de 175 GB de dados da Lua

Artemis II: os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen estão em uma viagem de dez dias ao redor da Lua

Artemis II: os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen estão em uma viagem de dez dias ao redor da Lua

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 15h18.

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A missão Artemis II, da Nasa, entra na fase final após oito dias de viagem ao redor da Lua.

A cápsula Orion deve pousar no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 10.

Após uma bem sucedida volta em torno da Lua, os astronautas realizaram ajustes de trajetória para preparar a volta para casa. A espaçonave acionou os propulsores por 15 segundos para corrigir o caminho de retorno à Terra.

Segundo a Nasa, a missão coletou mais de 175 GB de dados, incluindo milhares de imagens da superfície lunar. Parte do material registra, pela primeira vez, documentação humana ao lado oculto da Lua.

A espaçonave, batizada de Integrity, deixou a órbita lunar às 14h23 do horário de Brasília na última terça-feira, 7. A partir desse ponto, a gravidade da Terra passou a predominar, acelerando o retorno.

Durante a viagem, a tripulação também registrou clarões de meteoros atingindo o lado noturno da Lua.

Preparativos para o retorno

Os quatro astronautas da missão, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, conversaram por 12 minutos com tripulantes da Estação Espacial Internacional, a cerca de 400 km da Terra.

Nesta quarta-feira, 8, está prevista uma coletiva com os astronautas às 22h45, do horário de Brasília. A transmissão será feita ao vivo no YouTube da Nasa.

A programação do dia inclui ainda um teste de pilotagem manual da Orion e a verificação de trajes especiais para adaptação à gravidade terrestre. O navio responsável pelo resgate já deixou o porto em direção ao ponto de amerissagem no Pacífico.

Segundo a Nasa, os resultados da Artemis II serão usados no planejamento da Artemis III, prevista para 2027, que deve levar mais uma vez o homem à Lua.

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