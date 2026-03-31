Ciência

Nasa inicia contagem regressiva para missão à Lua após 50 anos

Lançamento da missão Artemis II está marcado para a próxima quarta-feira, 1º, e levará quatro astronautas em voo ao redor da Lua

Artemis II: Os astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman e Christina Koch foram escolhidos para a missão (AFP/Reprodução)

Artemis II: Os astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman e Christina Koch foram escolhidos para a missão (AFP/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de março de 2026 às 10h29.

A Nasa iniciou a contagem regressiva para o lançamento da missão Artemis II, que marcará o retorno de astronautas à órbita da Lua após mais de 50 anos. O lançamento está previsto para esta quarta-feira, 1º, às 18h24 no horário local (15h24 no horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy.

As informações foram divulgadas pela AFP com base em comunicados oficiais da Nasa. Segundo a agência, sistemas, veículo e tripulação estão prontos para a operação.

Missão Artemis II marca nova fase da exploração lunar

A missão Artemis II será composta pelos astronautas americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além do canadense Jeremy Hansen.

Esta será a primeira vez que uma mulher, um homem negro e um astronauta não americano participam de uma missão tripulada à Lua. O voo deve orbitar o satélite natural sem realizar pouso.

Foguete SLS estreia em missão tripulada

O lançamento também marca o voo inaugural do foguete Space Launch System (SLS) em uma missão com astronautas. O equipamento foi desenvolvido para futuras operações, incluindo planos de presença contínua na Lua.

Caso o lançamento seja adiado, há novas oportunidades até o dia 6 de abril. A agência informou que monitora condições meteorológicas e do espaço, com previsão de 80% de chance de clima favorável.

Entre os fatores analisados estão cobertura de nuvens e ventos na superfície. A decisão final depende das condições técnicas e ambientais no momento da decolagem.

Missão enfrentou adiamentos antes do lançamento

O cronograma original previa lançamento em fevereiro, mas a missão foi adiada após análises técnicas e necessidade de ajustes no foguete. O veículo chegou a retornar ao hangar para inspeções.

Apesar dos contratempos, a agência afirmou confiança na preparação para o lançamento no dia 1º de abril.

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