Mikey Madison surpreende e leva Oscar de Melhor Atriz por ‘Anora’

Mikey Madison, 25, venceu o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 pelo papel no filme “Anora”. Os vencedores foram anunciados neste domingo, 2.

Ela competiu pelo prêmio contra Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Demi Moore (“A Substância”) e Fernanda Torres (“Ainda Estou Aqui”).

Esta seria a premiação mais importantes na história do cinema brasileiro dos últimos 26 anos para o Brasil. Com a indicação, Fernanda Torres honra a história da mãe, Fernanda Montenegro, única outra atriz brasileira a ser indicada à premiação. Torres disputava o prêmio com Demi Moore ("A Substância"), tida como favorita ao prêmio.

Por outro lado, "Ainda Estou Aqui" venceu a estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional e concorre, ainda, à categoria de Melhor Filme, a última e mais importante da noite, que acontece em instantes. Acompanhe ao vivo na EXAME.

No coração do Brasil

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Atriz. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro estava na disputa, mas perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado" (1998). É um tanto quanto significativo, então, que sua filha, Fernanda Torres, traga junto ao elenco o primeiro prêmio do Brasil para casa.

O filme, cujo símbolo é o rosto de Torres e a história de Eunice Paiva, balançou a indústria de cinema no Brasil como não acontecia em muitos anos. Levou sozinho mais de 5,5 milhões de pessoas aos cinemas, arrecadou mais de R$ 120 milhões, a quinta maior bilheteria de um filme nacional na história do país. E fez com que o brasileiro não só entrasse em "clima de Copa do Mundo", como também assistisse a outras produções nacionais.

Em 2024, no Brasil, o cinema arrecadou R$ 2,5 bilhões em bilheteria, faturamento gerado por quase 122 milhões de pessoas — 11 milhões delas, por exemplo, pagaram ingresso para assistir a filmes internacionais, número quase quatro vezes maior do que o registrado em 2023.

Fernanda relatou em diversas entrevistas que não esperava levar o prêmio. À EXAME, na época em que "Ainda Estou Aqui" foi lançado no Brasil, ela mal acreditava que seria indicada: "É um ano difícil para o prêmio de Melhor Atriz, porque tem muitas performances extraordinárias. Acho que o filme tem mais chances do que eu", comentou em entrevista exclusiva.

Maratona do Oscar

A corrida ao maior prêmio do cinema começou em setembro, quando "Ainda Estou Aqui" foi exibido no Festival de Veneza e aplaudido por 14 minutos. Na ocasião, recebeu o prêmio de Melhor Roteiro e, desde então, estreou em mais de 50 festivais internacionais de cinema do mundo. Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello participaram das estreias de diversos países europeus e cidades norte-americanas, festas e uma longa temporada em Los Angeles para divulgação do filme.

"A questão do Oscar é fazer o filme ser visto e votado. E o nosso filme é pequeno se comparado com os outros, além de ser falado em português", comentou Fernanda à EXAME na época em que "Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas brasileiros. Mas deu certo: o Brasil levou para casa um Oscar pela primeira vez — e isso abre muita margem para que a indústria cinematográfica cresca exponencialmente nos próximos anos.

"Ainda Estou Aqui" é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures. O filme segue em cartaz nos cinemas e será anunciado, em breve, no streaming da Globoplay.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Onde assistir aos indicados ao Oscar de 2025?

Por categoria:

Quem foram os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.