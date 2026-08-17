'Viva - A Vida É uma Festa 2' ganha mês de estreia e primeira imagem oficial; veja

A Disney apresentou, durante a D23, as primeiras imagens de 'Viva - A Vida É uma Festa 2', sequência do sucesso da animação de 2017. A prévia mostra Miguel já adolescente ao lado de seu cão Dante. O estúdio confirmou a data de estreia nos cinemas e que Benjamin Bratt vai retornar como Ernesto de la Cruz.

No evento, Bratt adiantou parte da trama. Segundo a revista Variety, Ernesto de la Cruz volta em busca de vingança contra Miguel, que anos antes havia arruinado sua carreira e destruído seu legado. A perseguição leva o protagonista de volta à Terra dos Mortos, onde precisará se aliar justamente ao antigo rival.

Lee Unkrich, diretor do "Coco" original, retorna ao comando ao lado de Adrian Molina. A produção fica a cargo de Mark Nielsen, que já trabalhou em "Toy Story 4" e "Divertida Mente 2".

Unkrich também dirigiu "Toy Story 3", pelo qual venceu o Oscar, e coassinou "Procurando Nemo", "Monstros S.A." e "Toy Story 2". Ele havia se afastado da Pixar em 2019 para dedicar tempo à família. Molina, por sua vez, dirigiu "Elio" e contribuiu com o roteiro de "O Bom Dinossauro".

Quando estreia

Veja a primeira imagem oficial do filme:

O primeiro filme estreou em novembro de 2017 e arrecadou mais de US$ 800 milhões nas bilheterias globais, além de levar dois Oscars de melhor animação e melhor canção original, com "Lembre-se de Mim".

A história acompanha Miguel, um garoto que sonha em seguir carreira musical contra a vontade da família e, durante o Dia dos Mortos, descobre segredos de sua própria árvore genealógica no mundo dos espíritos.

"Viva 2" entra numa leva de sequências com que a Pixar tenta repetir o desempenho de suas franquias mais rentáveis. Recentemente, "Toy Story 5" e "Divertida Mente 2" ultrapassaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, enquanto lançamentos originais como "Hoppers", "Elio" e "Elementos" compuseram o restante do catálogo do período. Antes de "Coco 2", o estúdio ainda deve lançar "Os Incríveis 3", previsto para 2028.