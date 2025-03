Oscar 2025: veja lista completa de filmes e artistas vencedores ao vivo

A 97ª edição do Oscar será realizada neste domingo, 2 de março, e revela quais são os melhores filmes, atores, diretores e roteiristas de 2024. Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA).

Títulos como "O Brutalista", "Ainda Está Aqui”, "Conclave", "Emilia Pérez”, "A Substância", "Anora", "Um Completo Desconhecido" e "Wicked", estão entre os favoritos à premiação.

O longa-metragem "Emilia Pérez", do diretor francês Jacques Audiard, lidera as indicações ao Oscar 2025 com um recorde de 13 nomeações, tornando-se o filme de língua não inglesa com mais indicações na história da premiação.

No Brasil, as expectativas são grandes, pois o cinema nacional é representado na disputa pelo filme "Ainda Estou Aqui". Do diretor Walter Salles, a obra foi indicada a três categorias — inclusive a de Melhor Filme, feito inédito na história da premiação. "Ainda Estou Aqui" foi nomeado também nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

Veja a lista de vencedores do Oscar de 2025

Os vencedores estão grifados em vermelho. Esta lista está sendo atualizada ao vivo.

Melhor Filme

"Anora"

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte II"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Atriz

Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "A Substância"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Cynthia Erivo - "Wicked"

Melhor Ator

Ralph Fiennes - "Conclave"

Adrien Brody - "O Brutalista"

Timothée Chalamet - "Um completo desconhecido"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Sebastian Stan - "O Aprendiz"

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana Grande - "Wicked"

Monica Barbaro - "Um Completo Desconhecido"

Felicity Jones - "O Brutalista"

Isabela Rossellini - "Conclave"

Zoe Saldana - "Emilia Pérez"

Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin - "A Verdadeira Dor"

Guy Pearce - "O Brutalista"

Edward Newton - "Um Completo Desconhecido"

Yura Borisov - "Anora"

Jeremy Strong - "O Aprendiz"

Melhor Direção

Sean Baker -“Anora”

Brady Cobert - “O Brutalista”

James Mangold - “Um Completo Desconhecido”

Jacques Audiard - “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat - “A Substância”

Melhor Filme Internacional

"Ainda Estou aqui" (Brasil)

"Emilia Pérez" (França)

"Flow" (Letônia)

"A Garota da Agulha" (Dinamarca)

"A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha)

Melhor Figurino

"Um Completo Desconhecido" - Ariane Phillips

"Conclave" - Lisy Christil

"Nosferatu "- Linda Muir

"Wicked" - Paul Tazewell

"Gladiador 2" - Janty Yates

Melhor Trilha Sonora

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"O Robô Selvagem"

Melhor Som

“Um Completo Desconhecido”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

"Robô Selvagem"

Melhor Canção Original

"El Mal" - "Emilia Pérez"

"The Journey" - "Batalhão 6888"

"Never too Late" - "Elton John: Never too late"

"Mi Camino" - "Emilia Pérez"

"Like a Bird" - "Sing Sing"

Melhor Roteiro Adaptado

"Emilia Pérez"

"Conclave"

"Um Completo Desconhecido"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Melhor Roteiro Original

"O Brutalista"

"Anora"

"A Substância"

"A Verdadeira Dor"

"Setembro 5"

Melhor Animação

“Flow”

“Divertida Mente 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”

“O Robô Selvagem”

Melhor Curta de Animação

“Beautiful Men”

“In the Shadow of Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

"Beautiful Men"

"Magic candies"

"Wander to Wonder"

"In the Shadow of the Cypress"

"Yuck!"

Maquiagem e Penteado

"Um Homem Diferente"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

"A Única Mulher na Orquestra"

"Incident"

"Death by Numbers"

"Instruments of a Beating Heart"

"I Am Ready, Warden"

Melhor Edição

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Efeitos Visuais

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Duna: Parte 2"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“María”

“Nosferatu”

Melhor Design de Produção

"O Brutalista"

"Conclave"

"Duna: Parte 2"

"Nosferatu"

"Wicked"

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.