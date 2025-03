‘Anora’ faz história no Oscar ao vencer Melhor Filme e mais 4 categorias

O filme "Anora" ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original no Oscar 2025. A premiação foi realizada neste domingo, 2 de março, em Los Angeles, Califórnia.

O longa-metragem concorria com "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte II", "Emilia Pérez", "Ainda Estou Aqui", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked". O filme também venceu nas categorias Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Montagem e Melhor Direção.

Apesar da derrota na categoria, "Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e fez história para o cinema brasileiro.

O filme de Walter Salles balançou a indústria de cinema no Brasil como não acontecia em muitos anos. Levou sozinho mais de 5,5 milhões de pessoas aos cinemas, arrecadou mais de R$ 120 milhões, a quinta maior bilheteria de um filme nacional na história do país. E fez com que o brasileiro não só entrasse em "clima de Copa do Mundo", como também assistisse a outras produções nacionais.

Em 2024, no Brasil, o cinema arrecadou R$ 2,5 bilhões em bilheteria, faturamento gerado por quase 122 milhões de pessoas — 11 milhões delas, por exemplo, pagaram ingresso para assistir a filmes internacionais, número quase quatro vezes maior do que o registrado em 2023.

Maratona do Oscar

A corrida ao maior prêmio do cinema começou em setembro, quando "Ainda Estou Aqui" foi exibido no Festival de Veneza e aplaudido por 14 minutos. Na ocasião, recebeu o prêmio de Melhor Roteiro e, desde então, estreou em mais de 50 festivais internacionais de cinema do mundo. Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello participaram das estreias de diversos países europeus e cidades norte-americanas, festas e uma longa temporada em Los Angeles para divulgação do filme.

"A questão do Oscar é fazer o filme ser visto e votado. E o nosso filme é pequeno se comparado com os outros, além de ser falado em português", comentou Fernanda à EXAME na época em que "Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas brasileiros. Mas deu certo: o Brasil levou para casa um Oscar pela primeira vez — e isso abre muita margem para que a indústria cinematográfica cresça exponencialmente nos próximos anos.

"Ainda Estou Aqui" é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures. O filme segue em cartaz nos cinemas e será anunciado, em breve, no streaming da Globoplay.

