A cafeteria que funciona dentro de uma caverna vulcânica suspensa

Vista externa mostra outro trecho do Yandangshan Cliff Café encaixado na parede do desfiladeiro, com acesso por passarela suspensa (Pan Jie)
Jonalista colaborador
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06h22.
Chegar até a mesa exige atravessar corredores estreitos escavados na própria rocha vulcânica, sentir a temperatura cair conforme a luz do dia diminui e desembocar, de repente, em uma fenda aberta sobre o vazio. Esse é o Yandangshan Cliff Café, instalado dentro de cavernas vulcânicas nas Montanhas Yandang, na cidade de Wenzhou, província de Zhejiang, no leste da China.
O espaço abriu ao público em julho de 2024 e ganhou repercussão internacional depois de ser publicado pela conta de Instagram da Architecture & Design, seguida por mais de oito milhões de pessoas. Parte da atenção recente também se deve ao valor cobrado por uma simples xícara: um expresso ali custa cerca de 47 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 281 na cotação atual.
A região é reconhecida como Geoparque Global pela Unesco e classificada como ponto turístico nacional de nível 5A, categoria máxima do sistema chinês de avaliação de destinos. As fendas e cavernas usadas pelo café foram esculpidas por erupções vulcânicas ocorridas entre 100 e 120 milhões de anos atrás, e mais tarde alargadas pela ação da erosão ao longo dos séculos.
O projeto foi encomendado pelo Comitê de Gestão da Área Cênica de Yandangshan, órgão público responsável pela preservação e pelo desenvolvimento turístico do parque, como parte de uma estratégia de revitalização econômica da região. A concepção arquitetônica ficou a cargo do estúdio Slow Coral Design, sediado em Hangzhou e liderado por Xu Jinglei, fundador e diretor de criação do escritório.
Em vez de erguer uma construção nova, os arquitetos aproveitaram as cavidades já existentes na montanha. O resultado ocupa dois módulos, de 300 e 600 metros quadrados, distribuídos entre plataformas de observação, um balcão de café e áreas suspensas com guarda-corpos de vidro. Uma passarela conecta os diferentes trechos do café ao longo do desfiladeiro, unindo pontos com vista para o abismo a outros mais reservados, usados como espaço de descanso.
Os projetistas descrevem a abordagem como design fraco, conceito que prioriza a discrição da intervenção diante da escala da montanha. Estruturas de metal escuro, concreto aparente, madeira e vidro aparecem de forma pontual, para não competir visualmente com a rocha exposta. Parte das paredes permanece em estado bruto, mantendo a textura original da formação vulcânica.
Wenzhou é berço da cozinha Ou, ramo da tradicional culinária de Zhejiang reconhecida por usar pouco óleo e amido e por valorizar o corte preciso dos alimentos. A cidade é famosa pela variedade de frutos do mar, com mais de 250 preparações catalogadas, entre elas atum-amarelo seco ao sol, água-viva marinada e camarão vivo temperado com vinho de arroz, açúcar e gengibre. O prato mais associado à região é o peixe frito com três tiras, que combina carne de peixe, broto de bambu e cogumelo cortados finamente. O cardápio do café inclui lanches e infusões inspirados nesses hábitos, com chás da região e petiscos preparados com ingredientes sazonais.