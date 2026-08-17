A cafeteria que funciona dentro de uma caverna vulcânica suspensa

Chegar até a mesa exige atravessar corredores estreitos escavados na própria rocha vulcânica, sentir a temperatura cair conforme a luz do dia diminui e desembocar, de repente, em uma fenda aberta sobre o vazio. Esse é o Yandangshan Cliff Café, instalado dentro de cavernas vulcânicas nas Montanhas Yandang, na cidade de Wenzhou, província de Zhejiang, no leste da China.

O espaço abriu ao público em julho de 2024 e ganhou repercussão internacional depois de ser publicado pela conta de Instagram da Architecture & Design, seguida por mais de oito milhões de pessoas. Parte da atenção recente também se deve ao valor cobrado por uma simples xícara: um expresso ali custa cerca de 47 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 281 na cotação atual.

Cavernas formadas por erupções antigas

Salão principal do Yandangshan Cliff Café aproveita a cavidade natural da rocha, com balcão, mesas e vista aberta para as montanhas (Pan Jie)

A região é reconhecida como Geoparque Global pela Unesco e classificada como ponto turístico nacional de nível 5A, categoria máxima do sistema chinês de avaliação de destinos. As fendas e cavernas usadas pelo café foram esculpidas por erupções vulcânicas ocorridas entre 100 e 120 milhões de anos atrás, e mais tarde alargadas pela ação da erosão ao longo dos séculos.

O projeto foi encomendado pelo Comitê de Gestão da Área Cênica de Yandangshan, órgão público responsável pela preservação e pelo desenvolvimento turístico do parque, como parte de uma estratégia de revitalização econômica da região. A concepção arquitetônica ficou a cargo do estúdio Slow Coral Design, sediado em Hangzhou e liderado por Xu Jinglei, fundador e diretor de criação do escritório.

Materiais discretos dentro da rocha

Mesas de vime dentro do Yandangshan Cliff Café e vista externa da fenda vulcânica que abriga o espaço, na entrada da trilha suspensa (Pan Jie)

Em vez de erguer uma construção nova, os arquitetos aproveitaram as cavidades já existentes na montanha. O resultado ocupa dois módulos, de 300 e 600 metros quadrados, distribuídos entre plataformas de observação, um balcão de café e áreas suspensas com guarda-corpos de vidro. Uma passarela conecta os diferentes trechos do café ao longo do desfiladeiro, unindo pontos com vista para o abismo a outros mais reservados, usados como espaço de descanso.

Os projetistas descrevem a abordagem como design fraco, conceito que prioriza a discrição da intervenção diante da escala da montanha. Estruturas de metal escuro, concreto aparente, madeira e vidro aparecem de forma pontual, para não competir visualmente com a rocha exposta. Parte das paredes permanece em estado bruto, mantendo a textura original da formação vulcânica.

Cardápio influenciado pela culinária local

Espaço de estar do Yandangshan Cliff Café tem poltronas voltadas para a abertura da caverna, moldura natural para a paisagem (Pan Jie)

Wenzhou é berço da cozinha Ou, ramo da tradicional culinária de Zhejiang reconhecida por usar pouco óleo e amido e por valorizar o corte preciso dos alimentos. A cidade é famosa pela variedade de frutos do mar, com mais de 250 preparações catalogadas, entre elas atum-amarelo seco ao sol, água-viva marinada e camarão vivo temperado com vinho de arroz, açúcar e gengibre. O prato mais associado à região é o peixe frito com três tiras, que combina carne de peixe, broto de bambu e cogumelo cortados finamente. O cardápio do café inclui lanches e infusões inspirados nesses hábitos, com chás da região e petiscos preparados com ingredientes sazonais.