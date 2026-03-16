Michael B. Jordan comemora Oscar com hambúrguer e milkshake; veja vídeos

Artista desbancou Wagner Moura e venceu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme 'Os Pecadores'

Michael B. Jordan: ator apareceu com a estatueta em uma lanchonete após a cerimônia (Ian Gavan/Getty Images)

Vanessa Loiola
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h39.

Após vencer o Oscar de Melhor Ator, Michael B. Jordan decidiu celebrar a conquista de forma simples. Em vez de seguir para as tradicionais festas após a cerimônia, o ator foi até uma lanchonete para comer um hambúrguer e tomar um milkshake.

A presença do artista chamou a atenção de clientes e funcionários do local. Enquanto aguardava o pedido, Jordan aproveitou para conversar com pessoas que estavam no restaurante e distribuiu autógrafos em guardanapos.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ator aparece fazendo o lanche enquanto segura a estatueta conquistada na premiação.

Ator venceu o Oscar por atuação em 'Os Pecadores'

Michael B. Jordan recebeu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme "Os Pecadores". Na disputa pela estatueta, o artista superou nomes como Wagner Moura ("O Agente Secreto"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

Discurso emocionado lembrou família e referências do cinema

Durante o discurso de agradecimento, Jordan procurou os pais na plateia e destacou a importância da família em sua trajetória. O ator mencionou que o pai havia viajado de Gana até Los Angeles para acompanhar a cerimônia.

Ao receber o prêmio, ele também citou nomes que considera referências na história do cinema, como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith.

Com a conquista, Michael B. Jordan se tornou o sexto ator negro a vencer o Oscar de Melhor Ator.

Mais de Casual

Esportes femininos crescem, mas moda ainda investe pouco

Andando sob as flores: a reinvenção do PUMA Speedcat com rosas 3D

Antártica sem filtros: propósito e natureza selvagem a bordo da Swan Hellenic

'Quero ser um exemplo para as próximas gerações', diz Michael B. Jordan após o Oscar

Como usar o ChatGPT para chegar preparado em qualquer reunião

Strategy compra mais bitcoin e supera 760 mil unidades

Convocados da seleção brasileira: veja datas dos próximos amistosos

Duas ações de inteligência artificial que podem subir até 70%, segundo analistas de Wall Street