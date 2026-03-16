Michael B. Jordan comemora Oscar com hambúrguer e milkshake; veja vídeos

Michael B. Jordan: ator apareceu com a estatueta em uma lanchonete após a cerimônia (Ian Gavan/Getty Images)
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h39.
Após vencer o Oscar de Melhor Ator, Michael B. Jordan decidiu celebrar a conquista de forma simples. Em vez de seguir para as tradicionais festas após a cerimônia, o ator foi até uma lanchonete para comer um hambúrguer e tomar um milkshake.
A presença do artista chamou a atenção de clientes e funcionários do local. Enquanto aguardava o pedido, Jordan aproveitou para conversar com pessoas que estavam no restaurante e distribuiu autógrafos em guardanapos.
Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ator aparece fazendo o lanche enquanto segura a estatueta conquistada na premiação.
Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9
— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026
Michael B. Jordan w/ his Oscar chowing down on an In-n-Out burger.
— The XO Show ™ (@latenightxoshow) March 16, 2026
Michael B. Jordan recebeu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme "Os Pecadores". Na disputa pela estatueta, o artista superou nomes como Wagner Moura ("O Agente Secreto"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra") e Ethan Hawke ("Blue Moon").
Durante o discurso de agradecimento, Jordan procurou os pais na plateia e destacou a importância da família em sua trajetória. O ator mencionou que o pai havia viajado de Gana até Los Angeles para acompanhar a cerimônia.
Ao receber o prêmio, ele também citou nomes que considera referências na história do cinema, como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith.
Com a conquista, Michael B. Jordan se tornou o sexto ator negro a vencer o Oscar de Melhor Ator.