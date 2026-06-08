Hotel em Nova York cria pacote de R$ 5,5 milhões para a final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, que será em parte disputada no MetLife Stadium, deu início a uma corrida no mercado de hospitalidade de luxo de Manhattan. E já tem hotéis reconhecidos cobrando o valor de uma mansão por uma experiência exclusiva.

O The Mark, localizado no Upper East Side e membro da exclusiva Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, é um deles. De olho na Copa, o hotel anunciou um pacote que custa US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), formatado para um grupo de até seis hóspedes para quatro noites.

O pacote inclui hospedagem entre os dias 16 e 21 de julho, fim de semana que marca a final da Copa do Mundo de 2026. A estratégia do hotel foi envelopar o acesso à partida com serviços de conveniência e logística privada, que blindam o cliente das aglomerações típicas de um evento desse porte.

Veja abaixo o que está incluso no pacote:

Isolamento no topo de Manhattan

O epicentro da estadia é a The Mark Penthouse, considerada a maior suíte de hotel dos Estados Unidos. Ela ocupa os dois últimos andares do edifício e conta com salas de estar equipadas com telas de grandes dimensões para a transmissão dos jogos, academia privativa, área de cold plunge (banheira de gelo) com vista para o horizonte de Manhattan e um terraço com vista panorâmica para o Central Park.

Para garantir a operação contínua do espaço, o pacote inclui ainda um mordomo dedicado 24 horas por dia, um massoterapeuta de plantão e dois quartos adicionais na estrutura do hotel para acomodar a equipe de segurança pessoal ou assistentes dos hóspedes.

O serviço gastronômico no terraço é assinado pelo Caviar Kaspia, com menus de caviar e coquetelaria fina.

Logística aérea e ingressos no meio de campo

A maior parte do preço da experiência, no entanto, está ligada ao mundial. O principal gargalo de grandes finais esportivas — o deslocamento até o estádio — foi solucionado pela via aérea.

Nos dias de jogo, os hóspedes farão o trajeto de ida e volta entre Manhattan e o estádio de Nova Jersey por meio de traslados privativos de helicóptero. Para o trânsito dentro da ilha, o hotel disponibiliza um motorista particular em veículo de luxo em tempo integral.

A experiência no estádio inclui assentos na linha de meio de campo, posicionados à beira do gramado. Os ingressos dão acesso a lounges VIP de hospitalidade elevada, entradas exclusivas e presentes comemorativos oficiais do torneio.

O roteiro de luxo inclui ainda uma navegação privada pelo Porto de Nova York a bordo do veleiro Herreshoff de 70 pés do próprio hotel. Com partida programada do Chelsea Piers, o passeio passa pela Estátua da Liberdade com menus exclusivos criados pelo renomado chef Jean-Georges Vongerichten e open bar de champagne.