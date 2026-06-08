Tudo sobre o casamento milionário de Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner: cerimônia discreta no Reino Unido foi seguida por uma celebração repleta de celebridades na Itália (© picture alliance / empics/Doug Peterso)
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Publicado em 8 de junho de 2026 às 15h37.
A cantora Dua Lipa, 30, e o ator Callum Turner, 36, oficializaram sua união em uma cerimônia civil reservada realizada em Londres no dia 31 de maio.
O casamento aconteceu no tradicional cartório Old Marylebone Town Hall, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.
A celebração íntima foi apenas o primeiro capítulo das comemorações. Dias depois, o casal reuniu centenas de convidados para um evento de três dias em Palermo, na Sicília, região sul da Itália.
A festa aconteceu na histórica Villa Valguarnera, uma imponente mansão do século XVIII. O evento foi descrito como o “casamento do ano” e apontado como a celebração mais marcante realizada na ilha desde o casamento fictício de Michael Corleone, personagem de "O Poderoso Chefão".
Veículos internacionais como a Vanity Fair estimam que a festa tenha custado mais de US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8.801.495). Veja com que o casal gastou na cerimônia:
Dua Lipa e Callum Turner assumiram o relacionamento publicamente em 2024. Após meses de especulações, a cantora confirmou o noivado em 2025 durante uma entrevista à British Vogue. Desde então, o casal passou a aparecer com frequência em eventos, viagens e publicações nas redes sociais.
Para a cerimônia civil em Londres, Dua Lipa fugiu da tradição. A artista escolheu um conjunto branco de alta-costura criado pela grife Schiaparelli, acompanhado por um chapéu de aba larga assinado pelo renomado chapeleiro Stephen Jones. O visual foi comparado ao usado por Bianca Jagger em seu casamento nos anos 1970.
Já na Itália, a cantora apostou em diferentes produções durante o fim de semana. Entre elas, um vestido da Bottega Veneta e uma peça de renda branca usada em uma das celebrações pós-casamento.
A lista de convidados reuniu nomes importantes da música, moda e cinema. Entre os presentes estavam Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson e Donatella Versace.
Segundo a imprensa internacional, o evento contou com cerca de 300 convidados e teve um esquema de segurança reforçado para preservar a privacidade dos noivos.
Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Elton John subiu ao palco para interpretar o clássico "Your Song" durante a celebração. A apresentação emocionou os convidados e rapidamente virou destaque nas redes sociais e nos veículos de entretenimento.
Além disso, DJs famosos como David Guetta, Martin Garrix, Peggy Gou e Carl Cox participaram da programação musical da recepção.
A gastronomia da celebração também teve destaque. Segundo o Times of India, o casal optou por valorizar os sabores tradicionais da Sicília e escolheu um cardápio elaborado com ingredientes locais. Para comandar a cozinha, foi contratado o chef Tony Lo Coco, reconhecido com uma estrela Michelin.
Entre os pratos servidos estavam especialidades típicas da região, como o anelletti alla Norma, as tradicionais panelle e os crocché. Já na sobremesa, os convidados puderam experimentar clássicos da confeitaria siciliana, incluindo cassatas e cannoli. A proposta foi oferecer uma experiência autêntica da culinária local aos cerca de 300 convidados presentes na festa.
Entre os detalhes mais comentados da festa está a lembrança distribuída aos convidados: conjuntos de 12 peças da tradicional marca francesa Le Creuset. Em estimativa da Veja, o valor total dos presentes pode ter ultrapassado R$ 2,2 milhões, considerando a quantidade de kits entregues durante a celebração.
Fundada em 1925, a Le Creuset é reconhecida mundialmente por seus utensílios de cozinha premium e se tornou um símbolo de sofisticação no segmento. No Brasil, os produtos da marca costumam ser comercializados por valores que variam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, dependendo do modelo, da coleção e do tamanho das peças.
Apesar do glamour e da grandiosidade da celebração, o evento também gerou críticas entre moradores de Palermo. Segundo o jornal inglês The Sun, cartazes e pichações surgiram em diferentes pontos da cidade com mensagens contrárias à realização da festa, incluindo o slogan "Palermo não está para alugar".
A insatisfação teria sido motivada pelas restrições impostas para garantir a privacidade do casal e dos convidados. Para receber parte das comemorações, as praças Sant’Anna e Croce dei Vespri tiveram o acesso limitado, enquanto algumas ruas foram temporariamente bloqueadas. Além disso, moradores da região teriam sido orientados a assinar acordos de confidencialidade, e áreas com restrição para voos de drones passaram a ser monitoradas pelas autoridades locais.