Tudo sobre o casamento milionário de Dua Lipa e Callum Turner

A cantora Dua Lipa, 30, e o ator Callum Turner, 36, oficializaram sua união em uma cerimônia civil reservada realizada em Londres no dia 31 de maio.

O casamento aconteceu no tradicional cartório Old Marylebone Town Hall, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

A celebração íntima foi apenas o primeiro capítulo das comemorações. Dias depois, o casal reuniu centenas de convidados para um evento de três dias em Palermo, na Sicília, região sul da Itália.

A festa aconteceu na histórica Villa Valguarnera, uma imponente mansão do século XVIII. O evento foi descrito como o “casamento do ano” e apontado como a celebração mais marcante realizada na ilha desde o casamento fictício de Michael Corleone, personagem de "O Poderoso Chefão".

Veículos internacionais como a Vanity Fair estimam que a festa tenha custado mais de US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8.801.495). Veja com que o casal gastou na cerimônia:

Romance começou em 2024

Dua Lipa e Callum Turner assumiram o relacionamento publicamente em 2024. Após meses de especulações, a cantora confirmou o noivado em 2025 durante uma entrevista à British Vogue. Desde então, o casal passou a aparecer com frequência em eventos, viagens e publicações nas redes sociais.

O vestido que chamou atenção

Para a cerimônia civil em Londres, Dua Lipa fugiu da tradição. A artista escolheu um conjunto branco de alta-costura criado pela grife Schiaparelli, acompanhado por um chapéu de aba larga assinado pelo renomado chapeleiro Stephen Jones. O visual foi comparado ao usado por Bianca Jagger em seu casamento nos anos 1970.

Dua Lipa vestiu Schiaparelli para o casamento no cívil, com o ator Callum Turner (Getty Images)

Já na Itália, a cantora apostou em diferentes produções durante o fim de semana. Entre elas, um vestido da Bottega Veneta e uma peça de renda branca usada em uma das celebrações pós-casamento.

Dua Lipa em seu casamento, vestindo Bottega Veneta, por Louise Trotter

Convidados famosos

A lista de convidados reuniu nomes importantes da música, moda e cinema. Entre os presentes estavam Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson e Donatella Versace.

Segundo a imprensa internacional, o evento contou com cerca de 300 convidados e teve um esquema de segurança reforçado para preservar a privacidade dos noivos.

Elton John foi a atração principal

Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Elton John subiu ao palco para interpretar o clássico "Your Song" durante a celebração. A apresentação emocionou os convidados e rapidamente virou destaque nas redes sociais e nos veículos de entretenimento.

Além disso, DJs famosos como David Guetta, Martin Garrix, Peggy Gou e Carl Cox participaram da programação musical da recepção.

O que foi servido no casamento de Dua Lipa e Callum Turner?

A gastronomia da celebração também teve destaque. Segundo o Times of India, o casal optou por valorizar os sabores tradicionais da Sicília e escolheu um cardápio elaborado com ingredientes locais. Para comandar a cozinha, foi contratado o chef Tony Lo Coco, reconhecido com uma estrela Michelin.

Entre os pratos servidos estavam especialidades típicas da região, como o anelletti alla Norma, as tradicionais panelle e os crocché. Já na sobremesa, os convidados puderam experimentar clássicos da confeitaria siciliana, incluindo cassatas e cannoli. A proposta foi oferecer uma experiência autêntica da culinária local aos cerca de 300 convidados presentes na festa.

'Lembrancinhas' milionárias

Entre os detalhes mais comentados da festa está a lembrança distribuída aos convidados: conjuntos de 12 peças da tradicional marca francesa Le Creuset. Em estimativa da Veja, o valor total dos presentes pode ter ultrapassado R$ 2,2 milhões, considerando a quantidade de kits entregues durante a celebração.

Fundada em 1925, a Le Creuset é reconhecida mundialmente por seus utensílios de cozinha premium e se tornou um símbolo de sofisticação no segmento. No Brasil, os produtos da marca costumam ser comercializados por valores que variam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, dependendo do modelo, da coleção e do tamanho das peças.

Festão causou polêmica na cidade

Apesar do glamour e da grandiosidade da celebração, o evento também gerou críticas entre moradores de Palermo. Segundo o jornal inglês The Sun, cartazes e pichações surgiram em diferentes pontos da cidade com mensagens contrárias à realização da festa, incluindo o slogan "Palermo não está para alugar".

A insatisfação teria sido motivada pelas restrições impostas para garantir a privacidade do casal e dos convidados. Para receber parte das comemorações, as praças Sant’Anna e Croce dei Vespri tiveram o acesso limitado, enquanto algumas ruas foram temporariamente bloqueadas. Além disso, moradores da região teriam sido orientados a assinar acordos de confidencialidade, e áreas com restrição para voos de drones passaram a ser monitoradas pelas autoridades locais.