Ponte aérea gastronômica: 6 restaurantes de São Paulo que chegaram ao Rio

A disputa pela melhor gastronomia da região Sudeste do Brasil já está levando alguns bares e restaurantes a operar em dois DDDs. É fato que parte das grifes cariocas abriu unidades em São Paulo do começo dos anos 2000 até meados de 2019. Com a estética do Brazilcore em alta, no entanto, parece que chegou a vez de fazer o caminho inverso.

Nos últimos três anos, grifes consolidadas paulistanas decidiram que o Rio de Janeiro é o território ideal para expandir os negócios. E o mais legal é que estão chegando à cidade maravilhosa sem medo algum de parecerem paulistas: carregam o DNA cosmopolita de São Paulo, mas se despem da pressa da Faria Lima para abraçar a cadência, a vista e o clima carioca.

Separamos seis casas com endereços nos dois estados que provam que a sinergia gastronômica entre Rio e São Paulo nunca esteve tão aquecida. Confira:

Adega Santiago

A Adega Santiago é um dos restaurantes paulistanos que atravessou a ponte aérea e conquistou o público carioca. Sucesso de público desde a abertura, há mais de 20 anos, a casa inspira-se nas tradicionais adegas ibéricas.

Comandado pelo restaurateur Ipe Moraes, este misto de bar e restaurante nasceu na Rua Sampaio Vidal, no coração do Jardim Paulistano, e hoje reúne quatro endereços — três em São Paulo e um no Rio de Janeiro, onde desembarcou em 2018, no VillageMall, na Barra da Tijuca.

O cardápio apresenta receitas clássicas de Portugal e Espanha, com muitas pedidas para compartilhar. Entre os destaques estão as Ostras Frescas de Santa Catarina (R$ 73), o Carpaccio de Polvo (R$ 154), o Carpaccio de Anchova Negra Defumada (R$ 79) e o Polvo à Lagareiro (R$ 204); tapas e petiscos como os Croquetes de Pato e a Alheira (R$ 76); além de queijos e embutidos como o Queijo Manchego (R$97, 100g) e o Jamón 100% Pata Negra 36 meses (R$ 133, 50g).

São Paulo: Adega Santiago Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º piso – Cidade Jardim | Tel.: (11) 3758-4446 • Adega Santiago Melo Alves – Rua Dr. Melo Alves, 728 – Cerqueira César | Tel.: (11) 3061-3323 • Adega Santiago Sampaio – Rua Sampaio Vidal, 1072 – Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-5211

Rio de Janeiro: VillageMall – Av. das Américas, 3900, 2º piso – Barra da Tijuca | Tel.: (21) 3900-1605 | Site: adegasantiago.com.br | Instagram: @adegasantiago

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, famoso pela escultura metálica de baleia na Faria Lima, o Baleia Rooftop se destaca pelo cardápio de inspiração mediterrânea e pela vista privilegiada da cidade de São Paulo. Em 2023, no entanto, a baleia "pulou no mar" e foi parar no Rio de Janeiro, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara.

O menu do Baleia's Rio se destaca pelos pratos com frutos do mar, como o Tartar de Atum (R$ 74), servido com pipoca de quinoa e mel trufado; e a Salsa de Lagosta (R$ 149), que vem com torradas da casa. O ambiente é delicioso e traz uma boa mistura de São Paulo e Rio.

São Paulo: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 5464-8222 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30 | @baleiarooftop

Rio de Janeiro: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro - RJ | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h | @baleiarios

Chocolat du Jour

A Chocolat du Jour é uma marca brasileira de chocolates finos bean to bar, fundada em 1987, na Vila Olímpia. (São Paulo). O cacau é produzido na própria fazenda, no Sul da Bahia. Em 2023, a marca abriu a primeira loja no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon.

O grande destaque da marca são as Truffes du Jour, produzidas em pequenos lotes e com ingredientes selecionados. A caixa com seis trufas traz os sabores branco, ao leite, croquant, champagne, noir e 70% (R$ 90).

São Paulo: 8 unidades + Rua Haddock Lobo, 1421 - Jardins, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 20h, domingo das 12h às 18h | http://www.chocolatdujour.com.br | @chocolatdujour

Rio de Janeiro: Av. Afrânio de Melo Franco 290, Loja 103, Leblon, Rio de Janeiro - RJ | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h, domingo das 13h às 21h | http://www.chocolatdujour.com.br | @chocolatdujour

Corrientes 348

O Corrientes 348, inspirado nos sabores da Argentina, une sofisticação, ambiente acolhedor e carnes de altíssima qualidade. Em São Paulo, o restaurante completa 29 anos em 2026. Mas em 2014, antes da recente ascensão do estilo de vida carioca, a marca expandiu a atuação e inaugurou a primeira unidade no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Dois anos depois, abriu as portas na Marina da Glória, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. No menu, fazem sucesso cortes como o Especial 348 (R$ 268, inteiro), retirado da parte mais nobre do vazio, entre a costela e a fraldinha. Para acompanhar, o Papatasso Provenzal (R$ 77): batatas fritas ao murro com alho e salsinha.

São Paulo: 2 unidades + Rua Comendador Miguel Calfat, 348 - Vila Olímpia, São Paulo /SP – Fone: (11) 3849-0348 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Rio de Janeiro: Avenida das Américas, 7777 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3648-7008 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Pobre Juan

Inspirada nas tradicionais casas argentinas, essa é uma das mais renomadas churrascarias do país. Ficou particularmente conhecida pela parrilla, de onde saem cortes de carnes especiais.

A história da marca começou em 2004, na Vila Olímpia, em São Paulo. Em 2012, o restaurante expandiu a atuação para o Rio de Janeiro, com a abertura da unidade no VillageMall, na Barra da Tijuca. Treze anos depois, o Pobre Juan inaugurou a segunda casa carioca, em Ipanema, em um casarão histórico de três andares na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Henrique Dumont.

Do menu, o destaque vai para as Mini Empanadas (R$ 68), nos sabores carne com tempero portenho e queijo muçarela. Entre os cortes, faz sucesso o Bife de Chorizo (R$ 198, 280 g), corte transversal do lombo bovino com leve capa de gordura.

São Paulo: 4 unidades + Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h | Aceita VR | @restaurantepobrejuan

Rio de Janeiro: 1 unidade + Av. das Américas, 3900 - Loja 301 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | Horário de funcionamento: diariamente das 12h às 23h | @restaurantepobrejuan

Ristorantino

Localizado nos Jardins, o Ristorantino se inspira na elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Em um ambiente sofisticado e contemporâneo, a casa se destaca pela excelência técnica e por sua adega primorosa, com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. A unidade paulistana foi inaugurada em 2014.

Dez anos depois, em 2024, o restaurante abriu sua primeira operação fora de São Paulo, no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro. O destaque do menu vai para a Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero (R$ 175), que leva ragu de vitela, molho demi-glace, creme de grana padano e trufas negras.

São Paulo: Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3900 - Piso L1 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | Horário de funcionamento: diariamente das 12h às 23h | @ristorantino_