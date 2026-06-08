A estratégia da Asics para personalizar o tênis esportivo

Escolher um calçado de tênis nunca foi exatamente simples. O mercado oferece dezenas de modelos com tecnologias próprias, terminologias específicas e promessas de performance que, para a maioria dos jogadores, dizem pouco na hora da decisão. Uma pesquisa global realizada pela Asics mostrou que 85% dos tenistas consideram importante usar um calçado compatível com sua movimentação em quadra. O problema é que a maioria ainda sai da loja em dúvida sobre qual modelo comprar.

Para resolver isso, a marca japonesa lança globalmente hoje, 8, o "Estilos de Jogos", uma metodologia que organiza a recomendação de produtos a partir de uma pergunta mais direta: como você joga? A iniciativa foi aprovada por mais de 80% dos jogadores e consumidores consultados em termos de clareza e relevância durante os testes da marca.

Dois perfis, dois modelos

A lógica do "Estilos de Jogos" divide os tenistas em dois perfis de movimentação. O primeiro é o jogador de velocidade, aquele que cobre toda a quadra com agilidade e vence pontos com deslocamento rápido. O segundo é o jogador de estabilidade, que constrói pontos do fundo da quadra com consistência e longas trocas de bola. A cada perfil corresponde um modelo de calçado.

Para jogadores de velocidade, a Asics indica o SOLUTION SPEED FF 4, tênis desenvolvido com midsole FLYTEFOAM atualizado e tecnologia SPEEDTRUSS redesenhada para oferecer leveza e resposta rápida em movimentações multidirecionais. Belinda Bencic, medalhista de ouro em Tóquio 2020 e uma das embaixadoras da marca, usa o modelo na temporada 2026.

"A linha SOLUTION SPEED FF sempre foi essencial para o meu jogo e cada nova versão parece ainda mais dinâmica", diz a tenista suíça. Para jogadores de estabilidade, o modelo recomendado é o GEL-RESOLUTION X, construído para sustentar o trabalho de pés necessário em rallys prolongados com suporte lateral reforçado. Lorenzo Musetti, que usa o modelo na temporada, descreve o tênis como algo que "realmente me ajuda a me movimentar com total confiança e controle".

Quase duas décadas de pesquisa

O "Estilo de Jogos" não nasceu do zero. A Asics começou a estudar a relação entre movimentação e calçados de tênis em 2007, quando identificou que cada atleta possui características únicas dentro da quadra. Desde então, a marca desenvolveu essa filosofia orientada pelo Kaizen, conceito japonês de melhoria contínua que permeia sua cultura de produto. O que muda agora é a tradução desse conhecimento em algo acessível ao consumidor comum.

"Com a metodologia, transformamos anos de pesquisa sobre movimentação e comportamento dos tenistas em uma ferramenta simples e intuitiva", diz Daniel Costa, Diretor de Produtos e Inovação da Asics para a América Latina. No Brasil, os modelos chegam às lojas em 1º de julho. Globalmente, já estão disponíveis em asics.com e em lojas selecionadas da marca.