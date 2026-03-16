'Quero ser um exemplo para as próximas gerações', diz Michael B. Jordan após o Oscar

Los Angeles (Estados Unidos)* - A 98ª edição do Oscar consagrou Michael B. Jordan com a estatueta de Melhor Ator na noite deste domingo, 15. Em coletiva na sala de imprensa do evento, ele agradeceu o prêmio e declarou que quer ser um exemplo para as novas gerações de artistas negros.

"Eu vou encorajar outros artistas sempre a não ficarem nos lugares que outros dizem que é o lugar deles. O que tenho a dizer é sonhe grande e seja gentil", disse o ator com a estatueta em mãos. "Quero ser um exemplo para as próximas gerações".

B. Jordan se consagra, com o prêmio, como o sexto artista negro a vencer na categoria de Melhor Ator ao longo de quase um século. Antes dele, os outros vencedores foram Sidney Poitier, em 1964, por Uma Voz nas Sombras e Denzel Washington, por Dia de Treinamento.

"Já era tempo. Penso que estou aqui pelas pessoas que vieram antes de mim, como Poiter, Denzel, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith e tantos outros, todos esses atores que vieram aqui", disse na sala de imprensa. "E eles não vieram pelos prêmios, não vieram sedentos por isso. Essa estatueta foi reflexo do trabalho que eles fizeram. Meu pai sempre me disse: se esforce que as coisas virão para você".

Fuligem e Fumaça em Pecadores

Em Pecadores, ele interpreta Fuligem e Fumaça, irmãos gêmeos e gângsters da década de 1930. Quando voltam abonados de Chicago para o Mississípi, tentam construir um espaço seguro para a comunidade negra local, mas a aposta acaba dando errado.

Para interpretar os irmãos, B. Jordan disse que construiu passados para os personagens e estudou diferentes traumas de infância para diferenciá-los.

"Eu escrevia muitos diários para os personagens. Isso me deu a oportunidade de explorar de onde eles vieram, para criar algo mais intimo. Eu pesquisei muito sobre os traumas de infância para diferenciá-los. Eu tentei estabelecer perspectivas diferentes. Eu espero que essas nuances tenham ido para as telonas".

Pecadores quebrou um recorde do Oscar ao receber 16 indicações. Saiu da premiação com quatro estatuetas: Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia (Automn Durald) e Melhor Trilha Sonora.

*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines.