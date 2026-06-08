Argentina monitora trio lesionado antes de estreia na Copa do Mundo

A menos de uma semana do prazo final para alterações na lista da Copa do Mundo, a Argentina segue monitorando de perto a situação física de parte do elenco. Embora alguns jogadores tenham apresentado evolução nos últimos dias, Lionel Scaloni ainda convive com incertezas importantes antes da estreia no torneio.

A principal preocupação envolve três nomes: Leandro Paredes, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel. O trio continua em recuperação e ainda não atingiu o nível físico considerado ideal pela comissão técnica.

O cenário ganhou ainda mais atenção após a baixa de Leonardo Balerdi. O zagueiro sofreu uma lesão muscular durante um treinamento no último sábado e acabou cortado da convocação, tornando-se o primeiro desfalque oficial da Albiceleste antes da Copa.

Scaloni evita pressa

Após a vitória por 2 a 0 sobre Honduras, no penúltimo amistoso preparatório, era esperado que Scaloni anunciasse rapidamente um substituto para Balerdi. O treinador, porém, preferiu adotar cautela.

Em entrevista coletiva, o comandante argentino admitiu que a situação física do grupo exige atenção e deixou aberta a possibilidade de novas mudanças antes do início da competição.

A estratégia é simples: esperar o máximo possível antes de definir qualquer reposição. Caso outros atletas não consigam se recuperar a tempo, a comissão técnica pretende analisar quais posições precisam de reforço com maior urgência.

Como a estreia da Argentina está marcada apenas para o dia 16, contra a Argélia, a seleção ainda possui margem para realizar alterações na lista, desde que sejam justificadas por problemas médicos.

Recuperações animam a comissão

Nem tudo, porém, é motivo de preocupação. Alguns jogadores que chegaram aos Estados Unidos com limitações físicas apresentaram evolução significativa nos últimos dias. O primeiro deles foi Cristian Romero, que já voltou a atuar e ganhou minutos na reta final do amistoso contra Honduras.

Lionel Messi e Nico González também avançaram na recuperação e ficaram como opção no banco de reservas. A expectativa é que ambos possam participar do último amistoso preparatório, diante da Islândia.

Outro atleta que está próximo de receber liberação médica é Nico Paz, que respondeu positivamente ao tratamento e pode voltar a treinar sem restrições nos próximos dias.

Titulares seguem sob observação

Entre os jogadores considerados fundamentais para a equipe, Emiliano Martínez e Julián Álvarez continuam sendo acompanhados pelo departamento médico.

O goleiro se recupera de uma fratura em um dos dedos da mão direita, enquanto o atacante realiza um trabalho específico para tratar um problema muscular.

Apesar disso, a tendência é que ambos permaneçam na lista. Internamente, a avaliação é de que os dois têm tempo suficiente para alcançar condições de jogo antes da estreia.

Já os casos de Paredes, Molina e Montiel seguem sendo os mais delicados. A ausência do trio, até mesmo entre os reservas, no amistoso mais recente, foi interpretada como um sinal de que a recuperação ainda está distante da reta final.

Com o último teste contra a Islândia marcado para terça-feira, a comissão técnica espera obter respostas mais claras sobre o estado físico dos atletas e definir os próximos passos antes do início da defesa do título mundial.