Timotheé Chalamet já venceu o Oscar? Veja trajetória do ator

Timotheé Chalamet é um dos principais concorrentes do brasileiro Wagner Moura na categoria Melhor Ator do Oscar 2026. Sua interpretação em "Marty Supreme", do diretor Josh Safdie, rendeu ao ator prêmios no Globo de Ouro de no Critics Choice Awards, o que fez dele o favorito à estatueta até recentemente.

O filme também concorre a Melhor Filme e seis outras categorias. Além da indicação como ator, Chalamet também concorre como produtorm tornando-se a pessoa mais jovem a receber indicações duplas por atuação e produção no mesmo ano.

O ator é um dos principais nomes da sua geração em Hollywood e já está na terceira indicação ao a Melhor Ator, sem vitórias até o momento. Apesar desse sucesso, Chalamet recentemente entrou em uma polêmica que pode diminuir suas chances de levar a categoria.

Essa é a segunda indicação seguida que Chalamet recebe no Oscar, após "Um Completo Desconhecido", cinebiografia de Bob Dylan dirigida por James Mangold.

O sucesso de 'Me Chame pelo seu Nome'

A trajetória de Chalamet no Oscar começou em 2017, quando foi indicado pela primeira vez por sua atuação em "Me Chame pelo seu Nome", de Luca Guadagnino. Com apenas 22 anos, ele se tornou o terceiro ator mais jovem já indicado na categoria Melhor Ator da história.

O papel de Elio no romance melancólico rapidamente fez dele uma estrela e iniciou uma sequência de escalações do ator em blockbusters como "Duna" e "Wonka". Chalamet também manteve sua presença no cinema de prestígio crítico, com projetos como "Até os Ossos", outra parceria com Guadagnino, "Adoráveis Mulheres", de Greta Gerwig, e "A Crônica Francesa", de Wes Anderson.

Agora, aos 30 anos, Chalamet se torna o ator mais jovem a acumular três indicações ao Oscar na categoria masculina, por "Me Chame pelo seu Nome", "Um Completo Desconhecido" e "Marty Supreme".

Se ele vencer, seria o segundo ator mais jovem a levar o prêmio de Melhor Ator, atrás apenas de Adrien Brody, que tinha 29 anos quando venceu por "O Pianista" em 2002.

Chances de Timothée no Oscar 2026 diminuem próximo à premiação

Chalamet começou a temporada de premiações como o grande favorito, mas perdeu força nas últimas semanas.

Após vencer o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, ficou sem o BAFTA e sem o SAG Awards, este último foi para Michael B. Jordan, por "Sinners". Votantes ouvidos pela Variety disseram que "ele vai ganhar quando for mais velho", sinalizando que a Academia pode preferir esperar.

As chances do ator sofreram um baque ainda maior após uma entrevista à Variety em que afirmou que o balé e a ópera eram artes "desconectadas da realidade atual" e que não eram mais relevantes para o público.

Essas declarações provocaram repúdio público do Metropolitan Opera, dos EUA, e do Royal Ballet and Opera, do Reino Unido, além de reações de outros artistas e do próprio público nas redes sociais. "Os brasileiros nem precisaram fazer nada, ele mesmo se sabotou", brincou uma seguidora no Instagram do ator.

Até mesmo votantes do Oscar reagiram negativamente. "Esse cara não é Philip Seymour Hoffman. E Philip Seymour Hoffman jamais atacaria bailarinos ou cantores de ópera", disse um ator membro da Academia, anonimamente, à Entertainment Weekly. "Perdi muito respeito por ele." Outro votante, um publicitário, foi mais direto ao avaliar a campanha de Chalamet para "Marty Supreme": "Havia uma arrogância que, em 2026, ninguém quer ver ou ouvir."

O jornalista Clayton Davis, editor-chefe de premiações da Variety, avalia que tanto o estilo de campanha quanto as polêmicas afastaram votantes, beneficiando Jordan e até mesmo Wagner Moura na disputa pela estatueta.

O ator que está "na busca pela grandeza"

Apesar das polêmicas recentes, Chalamet construiu ao longo da carreira uma reputação sólida na indústria por suas escolhas criterosas de papéis.

Seguindo um conselho de Leonardo DiCaprio, com quem contracenou em "Don't Look Up" (2021), de evitar filmes de super-heróis, o ator optou por projetos nos quais pudesse deixar sua marca, como a franquia "Duna", sem abrir mão de produções mais autorais.

No The Actor Awards de 2025, Chalamet venceu por "A Complete Unknown" e deixou claro onde quer chegar. "Sei que estamos em um negócio subjetivo, mas a verdade é que estou realmente na busca pela grandeza", disse ao público, citando Daniel Day-Lewis e Viola Davis como referências.

Para a Variety, o discurso representa não apenas ambição pessoal, mas um compromisso com um modelo de estrela que está em extinção em Hollywood o do ator que constrói reputação por meio de escolhas deliberadas, e não de exposição constante nas redes sociais.