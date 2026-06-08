O avanço silencioso das marcas esportivas asiáticas

Quando Stephen Curry anunciou na semana passada um contrato de dez anos com a marca chinesa Li-Ning, a cobertura se concentrou no tamanho do negócio e na ruptura com a Under Armour, parceira de mais de 13 anos do atleta. O que ficou em segundo plano foi o ecossistema que o acordo iluminou: marcas asiáticas com história técnica longa, produto desenvolvido internamente e presença em competição real. Confira marcas asiáticas que o esportivo global demorou para notar.

O Japão é parte central desse mapa, com nomes que operam no esportivo global há décadas. A Asics foi fundada em 1949, em Kobe. A Mizuno, em 1906, em Osaka. A Descente existe desde 1935.

Asics e o que o produto comunica

Asics METASPEED Edge e METASPEED Sky, linha que divide os calçados de corrida de competição pelo padrão de passada do atleta. A Asics encerrou o ano fiscal de 2025 com o quarto resultado recorde consecutivo, ¥810,9 bilhões em receita (DIvulgação)

A Asics terminou o ano fiscal de 2025 com receita de ¥810,9 bilhões, o quarto resultado recorde consecutivo. A linha METASPEED estrutura os calçados de corrida em torno do padrão de passada de cada corredor, dividindo os modelos entre os que aumentam o comprimento da passada e os que trabalham a cadência. O METASPEED RAY pesa 129 gramas. Não é uma proposta de marketing: é uma decisão de engenharia que separa o produto de competição do restante do portfólio.

A Onitsuka Tiger, submarca da Asics voltada para lifestyle e moda, percorreu caminho distinto. Faturou ¥95,4 bilhões em 2024, crescimento de 58,3% em relação ao ano anterior. Em julho de 2025, abriu uma loja de 1.500 metros quadrados nos Campos Elíseos, em Paris, com flagships também em Milão, Londres e Barcelona. A empresa mantém o Asics Institute of Sport Science no Japão dedicado ao desenvolvimento de calçados, pesquisa que alimenta os dois lados da operação.

Mizuno, corrida e o salto técnico

A Mizuno, marca fundada em Osaka em 1906, lançou seu primeiro tênis de competição com placa de carbono em 2023, um salto técnico que impulsionou crescimento de 75% em visibilidade na Europa em fevereiro de 2025 (DIvulgação)

A Mizuno cobre beisebol, golfe, vôlei, futebol, corrida, ciclismo, natação, judô, badminton e tênis de mesa. No ano fiscal encerrado em março de 2025, o segmento de vestuário gerou 68,4 bilhões de ienes, alta de 7,6% em relação ao exercício anterior. A marca era associada à consistência e à tradição até 2023, quando lançou o Rebellion Pro, seu primeiro tênis de competição com placa de carbono.

Em fevereiro de 2025, a visibilidade da Mizuno na Europa cresceu 75% em relação ao mesmo período do ano anterior, tornando-a a marca de tênis esportivo de crescimento mais rápido na mídia social no período, segundo dados da Heuritech. A Asics cresceu 50% no mesmo levantamento.

Descente e a fábrica de Mizusawa

Mizusawa Down da Descente, fabricado à mão na fábrica própria da marca no Japão com costura selada e impermeabilização para uso em condição adversa real. A linha ALLTERRAIN opera entre o esportivo técnico e o vestuário urbano premium (DIvulgação)

A Descente tem história em esqui, golfe, triatlo e outerwear. A linha ALLTERRAIN aplica tecnologia de performance em peças urbanas: costura selada, padrões de corte para movimento e construção de frio. O Mizusawa Down é fabricado à mão na fábrica própria da empresa, no Japão, com impermeabilização e estrutura desenvolvidas para uso em condição adversa real. A proposta aproxima esportivo técnico de vestuário urbano premium sem tratar os dois como categorias separadas.

O que une Asics, Mizuno e Descente não é apenas a origem. Nenhuma das três dependeu de um único contrato milionário para construir presença no mercado global. O contrato de Curry com a Li-Ning foi o headline. O Japão é o contexto que ele ajudou a tornar mais legível.