O Agente Secreto' foi inspirado em história real?

O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, não é baseado em uma história real específica, mas é profundamente inspirado no contexto histórico da ditadura militar brasileira nos anos 1970.

Lançado nos cinemas brasileiros e disponível na Netflix, O Agente Secreto se passa em 1977, durante a ditadura militar. Wagner Moura interpreta Marcelo, professor universitário que retorna a Recife para escapar de um passado turbulento, mas logo se vê envolvido em uma rede de espionagem, paranoia e lendas urbanas.

Kleber Mendonça Filho recriou o Recife dos anos 1970 com precisão, usando carros de época, figurinos autênticos e retoques de computação gráfica. O ambiente político retrata fielmente o governo de Ernesto Geisel, o papel do SNI (Serviço Nacional de Informações) e o clima de vigilância e repressão civil.

O que é real e o que é ficção em O Agente Secreto?

Personagem real: o personagem Seu Alexandre, sogro de Marcelo, é inspirado em um projecionista de cinema que Kleber conheceu na juventude;

Lendas urbanas: a famosa “Perna Cabeluda” aparece no filme, baseada em relatos e jornais da época, embora não tenha existido de fato;

Cenário histórico: a cidade, sua arquitetura, ruas e festas são representações fiéis do Recife dos anos 1970.

O Agente Secreto no Oscar

O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho disputa quatro categorias no Oscar 2026, incluindo de Melhor Filme, um dos grandes destaques do cinema brasileiro no cenário internacional.

Estrelado por Wagner Moura, o longa mistura suspense político e thriller psicológico ambientado no Recife da década de 1970, e chama atenção por sua fidelidade histórica e riqueza de detalhes na recriação da época.

Premiado em festivais internacionais, incluindo Cannes, O Agente Secreto reforça a presença do Brasil na corrida do Oscar 2026.