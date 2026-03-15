Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator para Michael B Jordan

Los Angeles (Estados Unidos)* - A noite deste domingo, 15, não terminou tão bem para o Brasil. O ator Wagner Moura perdeu o Oscar de Melhor Ator para Michael B. Jordan, de Pecadores. Foi a primeira vez que um brasileiro é indicado ao prêmio.

O longa brasileiro, que concorria a outras quatro categorias, também perdeu o prêmio de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Está indicado a Melhor Filme, cujo vencedor será anunciado em breve.

O baiano concorria com Timotheé Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). Ao longo da campanha, Chalamet e B. Jordan eram vistos como os principais favoritos à estatueta.

De Salvador a Hollywood

Antes mesmo da recente onda de prestígio do cinema brasileiro, marcada por títulos como Ainda Estou Aqui, Wagner Moura já construía uma trajetória sólida no Brasil e no exterior.

O baiano iniciou sua carreira artística no teatro, após uma breve experiência no jornalismo em Salvador. Com o tempo, consolidou-se em peças como Abismo de Rosas (1997) e A Máquina (2000), e alcançou o cinema nacional no início dos anos 2000, ganhando destaque com produções como Abril Despedaçado, de Walter Salles, e Carandiru.

A grande virada, no entanto, veio com Tropa de Elite, em 2007, quando interpretou o icônico Capitão Nascimento. O sucesso do filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e sua sequência em 2010, projetaram Moura para além das fronteiras brasileiras.

A estreia em Hollywood veio com Elysium (2013), e foi com Narcos (2015) que ele se tornou mundialmente conhecido, ao viver Pablo Escobar — papel que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Desde então, transita com facilidade entre atuação e direção, como mostrou em Marighella (2019), além de grandes produções como Guerra Civil e Ladrões de Droga.

Agora, em um de seus momentos mais marcantes, Moura estrela O Agente Secreto, filme ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção já conquistou quatro prêmios em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção, além do Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.

Wagner saiu também vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, feito histórico. Agora segue como o único brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator.

*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines