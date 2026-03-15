Quantos Oscars Leonardo Di Caprio já venceu? Veja trajetória do ator

Com o filme Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio chega à sua oitava indicação ao Oscar, o prêmio mais importante da indústria cinematográfica. Os vencedores serão revelados neste domingo, a partir das 20h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood.

DiCaprio venceu apenas um Oscar até hoje, em 2016, na categoria de Melhor Ator, pelo filme O Regresso (The Revenant).

A trajetória de Leonardo DiCaprio rumo ao Oscar

Primeiros anos e reconhecimento inicial

DiCaprio iniciou sua carreira nos anos 1990 em séries de TV e filmes menores, mas chamou atenção da crítica em Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador (1993), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Em 1997, tornou-se um fenômeno mundial com Titanic, de James Cameron, embora não tenha sido indicado ao Oscar por esse papel. Titanic, vale lembrar, ainda hoje é o filme mais premiado da história da Academia, com 11 estatuetas, ao lado de Ben-Hur e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

Indicações ao Oscar

Ao longo da carreira, DiCaprio acumulou oito indicações ao Oscar:

1994 – Melhor Ator Coadjuvante ( Gilbert Grape ).

2005 – Melhor Ator ( O Aviador ).

2007 – Melhor Ator ( Diamante de Sangue ).

2014 – Melhor Ator ( O Lobo de Wall Street ).

2014 – Melhor Filme ( O Lobo de Wall Street , como produtor).

2016 – Melhor Ator ( O Regresso ) – vitória .

2020 – Melhor Ator ( Era Uma Vez em... Hollywood )

2025 - Melhor Ator (Uma Batalha Após a Outra).

A consagração em 2016

Após anos de expectativa, finalmente veio a conquista do Oscar com O Regresso, dirigido por Alejandro González Iñárritu. Pela produção, ele também ganhou o Globo de Ouro, Bafta e Screen Actors Guild Award.

Reconhecimento além do Oscar

DiCaprio também venceu três Globos de Ouro - Melhor Ator em Drama por Aviador, de 2005, e O Regresso, de 2016, e Melhor Ator em Comédia ou Musical por O Lobo de Wall Street, de 2014.

Quando será a cerimônia do Oscar 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.