Onde assistir a 'Pecadores', indicado ao Globo de Ouro?

O filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld, é um dos favoritos ao Globo de Ouro 2026, que anuncia seus vencedores neste domingo, 11.

O longa figura entre os mais comentados da temporada de premiações e está nomeado a seis estatuetas, incluindo a de Melhor Ator em Filme de Drama (B. Jordan) e Melhor Filme de Drama. Ele compete diretamente com O Agente Secreto em ambas as categorias.

O thriller de terror e suspense acompanha dois irmãos gêmeos que, insatisfeitos com suas vidas conturbadas, decidem voltar à cidade onde cresceram para recomeçar. Ao retornarem, no entanto, descobrem que um mal ancestral e perigoso está à espreita, forçando-os a enfrentar seus próprios traumas e o que há de mais aterrorizante em seu passado.

A produção combina elementos de horror psicológico com relações familiares intensas, além de performances elogiadas de seu elenco.

Onde assistir a Pecadores no streaming?

O longa já está disponível em diversas plataformas e serviços de streaming disponíveis no Brasil, como:

HBO Max: está disponível p ara assinantes sem valor adicional, com opções de streaming em resolução HD ou superior;

Prime Video: disponível para alugar ou comprar digitalmente o longa, com opções de qualidade SD e HD;

disponível para o longa, com opções de qualidade SD e HD; Apple TV: disponível para aluguel ou compra em formato digital por valores a partir de R$ 39,90.

Pecadores tem seis indicações ao Globo de Ouro 2026. A cerimônia da 83ª edição é realizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos

Onde assistir à premiação do Globo de Ouro?

A 83° cerimônia do Globo de Ouro será transmitida pelos canais pagos da TNT e pelo serviço de streaming HBO Max, com início do tapete vermelho previsto para as 21h30 (horário de Brasília). A TV Globo também exibirá a premiação após o programa Fantástico.