Como acertar no presente para quem te recebe em casa

Chegar de mãos vazias a um jantar, num fim de semana na casa de amigos, ainda pode ser considerado falta de educação em boa parte dos círculos sociais. A exceção fica por conta de encontros informais entre amigos próximos ou situações em que o próprio anfitrião pede para não levar nada.

O desafio está em escolher algo que pareça natural, mas que tenha sido pensado com cuidado. A garrafa de vinho comprada às pressas no caminho para a festa, solução clássica de quem esqueceu o compromisso, já não cumpre mais esse papel sozinha. Uma reportagem do The Wall Street Journal reuniu critérios usados por editores, estilistas e empresários de Nova York, Los Angeles e Toronto para escolher esses presentes, e eles variam bastante conforme o tipo de ocasião.

Estadias mais longas pedem presentes coletivos

Cesta com frutas frescas e docinhos, ideal para presentear em estadias mais longas (Pexels)

Quando o compromisso envolve dias inteiros na casa de alguém, o presente costuma ganhar outra função: ajudar no dia a dia do grupo. Quando é convidada para passar uma temporada na casa de amigos, a bailarina principal do New York City Ballet, Unity Phelan, costuma parar antes em algum mercado ou feira local para comprar frutas e verduras que todos possam aproveitar durante a estadia. No mercado brasileiro, uma cesta pronta com frutas selecionadas costuma sair entre R$ 120 e R$ 200 em versões simples, e passa de R$ 350 em composições mais elaboradas.

A proprietária de uma loja de moda de luxo em Toronto, Kaelen Haworth, segue uma lógica parecida em viagens: aproveita para comprar produtos de skincare em quantidade, de preferência marcas independentes ou itens que não circulam no país de origem do anfitrião. Um protetor solar importado, item raro de achar em lojas comuns no Brasil, custa em torno de R$ 45 quando encontrado em lojas especializadas em produtos de fora, e costuma ser bem recebido justamente por essa raridade.

Jantares e visitas rápidas exigem discrição

Baralho preto com acabamento dourado, presente pequeno e fácil de guardar (Pexels)

Para compromissos mais curtos, o critério muda de utilidade para tamanho e neutralidade estética. O editor e escritor nova-iorquino Thom Bettridge segue uma regra simples: só compra presentes menores que uma caixa de pão, para não ocupar espaço na casa de quem recebe. Baralhos com acabamento elaborado, na faixa de R$ 30 a R$ 70, ou biscoitos amanteigados vendidos em latas decoradas, geralmente entre R$ 70 e R$ 130, cumprem bem esse papel.

A estilista de Los Angeles, Zoe Latta, prefere itens que se misturem ao que o anfitrião já tem em casa, sem chamar atenção para si. Sal importado é uma de suas apostas recorrentes, e no Brasil um pacote de 125 gramas de sal defumado ou em flor de sal sai por cerca de R$ 50, valor considerado alto para um sal comum, mas ainda acessível como mimo pontual. Pelo mesmo motivo, ela recomenda copos de vidro neutros, que se encaixam em qualquer conjunto de mesa sem destoar.

Quando o anfitrião parece já ter tudo

Toalha de linho listrada, embrulhada com cordão e etiqueta, presente discreto para o dia a dia da casa (Pexels)

Existe um equívoco comum sobre convidados de casas mais estruturadas, segundo a modelo e apresentadora Kelly Bensimon, hoje corretora de imóveis: nem sempre pessoas de altíssima renda compram para si mesmas os pequenos itens de uso cotidiano. Panos de prato e toalhas de linho para lavabo, hoje na faixa de R$ 200 no mercado nacional, costumam agradar justamente por preencherem essa lacuna.

A fundadora de brechós de luxo em Nova York, Paris e Tucson, no Arizona, Salima Boufelfel, segue linha parecida com velas perfumadas de cerâmica ou vidro, item que no Brasil varia bastante, de R$ 140 em versões mais simples a R$ 285 em edições com design mais elaborado, e costuma ser usado para perfumar ambientes fechados por semanas.

Flores e imprevistos têm regras próprias

Buquê de rosas vermelhas e flores laranjas, com ursinho de pelúcia, opção clássica para presentear anfitriões (Pexels)

Flores seguem como opção clássica, desde que venham de floriculturas com proposta estética. Haworth recomenda arranjos de uma única cor ou espécie, em vez de misturas variadas, para um resultado mais limpo. Em compromissos como uma viagem, enviar as flores depois costuma ser mais prático: é o que faz o escritor Zachary Weiss, que despacha orquídeas aos anfitriões somente após o pouso, evitando o transporte durante o voo.

Para os imprevistos em que resta apenas a garrafa de vinho de última hora, o ceramista nova-iorquino Shane Gabier tem uma variação simples. Quando o convite envolve o parceiro ou a parceira, ele leva duas garrafas em vez de uma, gesto que costuma render mais do que a versão solo do mesmo presente.