7 filmes e séries para maratonar no streaming neste fim de semana

O terceiro fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos dividem espaço entre o retorno de produções de espionagem aclamadas, franquias de true crime marcantes e romances emocionantes.

Nas séries, o destaque da Apple TV é a estreia da sexta temporada da premiada série de espionagem Slow Horses. Na Netflix, as atenções se voltam para a quarta temporada da antologia de Ryan Murphy Monstro: A História de Lizzie Borden e o retorno animação Stranger Things: Histórias de 85.

No Prime Video, chega o spin-off do universo Reacher, Neagley, enquanto o Disney+ lança a nova fase de Outlander: Blood to Blood.

Já na aba de filmes, o Prime Video lidera com a adaptação do romance Uma segunda chance. Para quem prefere um thriller tenso, a Netflix adiciona ao catálogo o aclamado Animais Noturnos.

Confira os sete filmes e séries para maratonar neste fim de semana:

Slow Horses — temporada 6 (Apple TV)

A equipe de espiões renegados do MI5, liderada por Jackson Lamb (Gary Oldman) está de volta para a sua sexta temporada. Após novos erros graves colocarem a segurança do Reino Unido em risco, os agentes da Slough House se veem no centro de uma perigosa conspiração internacional enquanto tentam provar seu valor e sobreviver ao próprio departamento.

Monstro: A História de Lizzie Borden (Netflix)

A aclamada série de antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan chega à sua quarta temporada, focada em um dos crimes mais chocantes e misteriosos da história dos Estados Unidos. A produção explora os eventos conturbados em torno do assassinato a machadadas do pai e da madrasta de Lizzie Borden, em 1892, e o julgamento que parou o país.

Neagley — temporada 1 (Prime Video)

Série derivada do sucesso Reacher, a produção foca na investigadora particular Frances Neagley (Maria Sten). Quando ela descobre que um amigo de seu passado foi assassinado em circunstâncias misteriosas, Neagley usa toda a sua inteligência e habilidades de combate para desvendar uma teia de corrupção e vingar quem ela ama.

Stranger Things: Histórias de 85 — temporada 2 (Netflix)

A animação ambientada no universo da icônica série retorna para a sua segunda temporada. Com a chegada do Dia dos Namorados na cidade de Hawkins, no ano de 1985, a turma de amigos precisa se reunir novamente para investigar o surgimento de criaturas bizarras e aparições fantasmagóricas que ameaçam o clima de romance na região.

Outlander: Blood to Blood — temporada 2 (Disney+)

A segunda temporada do spin-off de Outlander expande a saga romântica e histórica entre gerações. Em meio ao prenúncio de uma guerra devastadora nas Terras Altas da Escócia, dois casais precisam enfrentar barreiras temporais, rivalidades de clãs e perigos iminentes para manter suas famílias unidas e proteger o futuro do seu povo.

Uma segunda chance (Prime Video)

Baseado no best-seller de Colleen Hoover, o longa acompanha Kenna Rowan, uma mulher que retorna à sua cidade natal após cumprir cinco anos de prisão por um erro trágico do passado. Tentando reconstruir a vida e se reconectar com a filha pequena, ela encontra resistência da comunidade local, mas descobre um pingo de esperança ao conhecer o compreensivo Ledger.

Animais Noturnos (Netflix)

Dirigido por Tom Ford e estrelado por Amy Adams e Jake Gyllenhaal, este denso suspense psicológico acompanha Susan, uma negociante de arte que recebe o manuscrito do primeiro romance escrito por seu ex-marido. À medida que lê a história violenta e trágica do livro, ela começa a relacionar a narrativa fictícia com os erros e verdades dolorosas de seu antigo relacionamento.