A experiência de assistir ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, entre os dias 6 e 8 de novembro, em Interlagos, vai além da arquibancada. Para além dos paddocks oficiais da categoria, o mercado de hospitalidade de alto padrão terá operações de camarote exclusivas.

Uma delas é o Terrace 1, camarote de luxo da Soccer Hospitality que vende passaportes para os três dias de evento pelo valor de R$ 30 mil.

Com a proposta de transpor para o automobilismo a infraestrutura premium já consolidada nas maiores arenas de futebol do país, o espaço terá capacidade restrita a apenas 300 convidados por dia. Foi montado estrategicamente ao lado da pista, com vista para a tradicional curva da Ferradura.

"Trabalhar com a Fórmula 1 exige um nível de entrega muito refinado. Nosso objetivo ao adaptar a hospitalidade das arenas para o circuito de Interlagos é oferecer um ambiente climatizado, privativo e com serviço contínuo, unindo o conforto da alta gastronomia à adrenalina da pista", afirma Léo Rizzo, CEO da operação.

O que esperar do camarote da Terrance na F1?

O camarote aposta em um pacote de experiências que inclui passeios guiados pelos boxes das equipes durante os horários autorizados pela organização da prova. Outro atrativo do espaço será o sorteio diário de capacetes inspirados nos modelos originais de Ayrton Senna, confeccionados e pintados pelo estúdio Sid Mosca, oficina histórica responsável pelo design do tricampeão.

A estrutura servirá open bar premium ininterrupto ao longo de toda a programação dos treinos e da corrida, acompanhado por um festival gastronômico com café da manhã, almoço e buffet completo. Na última edição, o espaço virou ponto de encontro de pilotos como Cacá Bueno e personalidades do esporte.