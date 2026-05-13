O guia definitivo para viver Nova York além (e durante) a Copa de 2026

Nova York além da Copa: (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Casual
Publicado em 13 de maio de 2026 às 18h03.
Em julho de 2026, todos os caminhos do futebol levarão ao MetLife Stadium. Mas a alma da Copa do Mundo também estará pulsando nas calçadas de Nova York, dentro dos bares, restaurantes, parques e praças.
Considerada um dos maiores centros culturais e gastronômicos do planeta, Nova York já é, por si só, um destino inesgotável. O Mundial de 2026, no entanto, vai ampliar as experiências para os torcedores fora dos estádios. No Rockefeller Center, em Manhattan, o tradicional jardim será transformado em uma vila temática dedicada às seleções campeãs, por exemplo. Já no Queens, o complexo do USTA Billie Jean King National Tennis Center — o templo do US Open — troca as raquetes pelas chuteiras para criar uma zona de imersão tecnológica e interativa.
Para quem planeja estar na cidade entre junho e julho de 2026, preparamos um roteiro estratégico que equilibra o fervor das fan zones com refúgios urbanos, gastronomia de bairro e logística inteligente. Confira:
O centro de Manhattan, Midtown, é um dos bairros mais atrativos para quem viaja a Nova York. É um ponto "obrigatório" para quem visita pela primeira vez, mas há muito mais cultura, gastronomia e experiências em outras regiões da ilha. Inclusive para quem quer viver a Copa fora dos estádios.
O Brooklyn, por exemplo, oferece o contraponto perfeito ao fervor do centro. A região concentra desde importantes museus até um jardim botânico, e tem uma das vistas mais dramáticas do horizonte de Manhattan — a Brooklyn Bridge Park.
Se houver um dia livre, fica a dica para conhecer o Aquário de Nova York, um dos mais antigos dos Estados Unidos, com várias espécies de tubarões. Vale também uma visita ao Tabernacle, importante teatro e espaço para shows, peças de teatro e espetáculos de dança.
Para comer, o histórico Peter Luger Steak House, em Williamsburg, é um dos templos de carne seca da metrópole. O restaurante é conhecido pelo porterhouse e já está aberto há mais de 130 anos. Fica a dica: a casa só aceita pagamento em dinheiro.
Bairros como Williamsburg e Carroll Gardens também preservam a cultura dos pubs de futebol, como o clássico Banter, onde o intercâmbio entre torcedores de diferentes países acontece de forma orgânica sobre balcões de madeira. Entre uma partida e outra, a recomendação é se perder pelas ruas de DUMBO, conhecida por ser uma área com forte raiz artística, cheia de galerias e arquitetura de luxo.
No Queens, o distrito mais multicultural de Nova York, o Queens Night Market surge como um evento obrigatório aos sábados. Reúne bares e restaurantes que representam quase todas as nações que estarão em campo, oportunidade única para conhecer pratos típicos de diferentes países.
Fica a dica para provar os dumplings autênticos em Flushing ou tacos tradicionais. A cena se divide entre o frescor de Little Island — o parque flutuante sobre o Rio Hudson que oferece paz e vistas esculturais — e as feiras gastronômicas ao ar livre, como o Smorgasburg, que ocupa pontos estratégicos do World Trade Center ao Prospect Park.
Durante a Copa do Mundo, a ação principal acontece no MetLife Stadium (que será chamado de New York New Jersey Stadium durante o torneio), em East Rutherford. O legal é que não é necessário o ingresso para sentir a energia do mundial, posto que vários dos torcedores estarão nas fanzones próximas ao estádio. Separamos três delas para passar durante a viagem:
Para quem busca conteúdo além do esporte, Manhattan também abriga algumas das maiores e melhores instituições históricas do planeta. Isso inclui desde museus a outros edifícios que serviram de base para a história dos Estados Unidos.
Entre um jogo e outro da Copa, não deixe de passar no American Museum of Natural History. Cenário do filme Uma Noite no Museu, com Ben Stiller, esse é o maior museu de história natural do mundo em termos de coleção e de área. O complexo ocupa cerca de quatro quarteirões, com 25–26 edifícios interligados e mais de 40 salas de exposição permanente.
Ao todo, são mais de 34 milhões de espécimes e artefatos, incluindo fósseis, insetos, rochas, meteoritos, peles, esqueletos e objetos culturais, além de grandes acervos de tecidos congelados e dados genômicos e astrofísicos. Salas icônicas incluem o Hall of Ocean Life (com a enorme baleia‑azul suspensa no teto), os Dinosaur Halls (T‑rex, Stegosaurus, Triceratops, etc.) e o Hall of Human Origins, além de exposições sobre África, Biodiversidade e o Sistema Solar.
Outra boa visita para quem gosta de história é o Whitney. Principal museu de arte contemporânea e moderna dos Estados Unidos, o espaço traz peças feitas exclusivamente entre os séculos XX e XXI. Lá estão abrigadas mais de 21 mil obras de cerca de 3 mil artistas, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, vídeos e outras mídias.
Por fim, é importante a visita ao World Trade Center para entender um pouco melhor da história norte-americana. Para quem visita Nova York como turista, o complexo no Lower Manhattan reúne o memorial das vítimas do 11 de setembro, além de transporte, museu e um dos mirantes mais altos da cidade. Vale a pena incluí‑lo em qualquer roteiro, especialmente se o foco for história, arquitetura ou vista panorâmica.
Símbolo do teatro mundial, a Broadway retorna com os clássicos musicais em 2026. Além dos espetáculos já reconhecidos, como Wicked e Hamilton, os 41 teatros profissionais de Manhattan recebem também novas montagens de peças históricas e produções inéditas neste ano.
Uma delas é Stranger Things: The First Show, escrita por Kare Trefry, que explora a origem de Henry Creel (Vecna) — grande vilão da série da Netflix. Outra é a clássica história de Willy Loman em Death of a Salesman, de Arthur Miller, que retorna à Broadway em uma nova montagem dirigida por Joe Mantello.
Os primeiros dois meses do ano também marcam a última oportunidade para assistir à nova montagem de Mamma Mia!, com Christine Sherrill (Donna) e Amy Weaver (Sophie).