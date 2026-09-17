A Seiko abre sua primeira butique no Brasil

RESUMO | Presente no país desde os anos 1960, a Seiko inaugura sua primeira loja própria no Brasil, no Morumbi Shopping, em São Paul. A butique de 70 metros quadrados reúne coleções como King Seiko, Prospex, Astron, Presage e 5 Sports, além de modelos exclusivos que ainda não eram vendidos no mercado brasileiro.

Presente no mercado brasileiro desde os anos 1960, a Seiko inaugura, por fim, uma loja própria por aqui. O ponto de venda da marca japonesa de relógios fica no Morumbi Shopping, em São Paulo. É um movimento que a companhia descreve como consequência natural de décadas de relação com o consumidor local.

A abertura faz parte de um plano de crescimento de lojas próprias que a Seiko já vinha executando pela Europa e pela Ásia. "A decisão acompanha a expansão global do projeto de boutiques da marca, que começou pela Europa e Ásia e agora avança pelas Américas", explica Ricardo Brown Gonçalves, gerente de marcas da Seiko.

Depois do Chile, que ganhou sua butique no ano passado, chegou a vez do Brasil. A lista de novidades não para por aí. A Argentina é a próxima a entrar no circuito, seguida por Nova York, com inauguração prevista para o fim deste ano.

A escolha do Morumbi Shopping não foi por acaso. Um dos endereços mais tradicionais de São Paulo, o shopping reúne, segundo a marca, um público alinhado ao perfil Seiko, tanto os que já conhecem a marca quanto os que vão descobri-la agora.

São Paulo, aliás, é tratada como peça-chave da estratégia, uma cidade que recebe consumidores e visitantes de todo o Brasil e do exterior, o que amplia o alcance da experiência da boutique.

Com 70 metros quadrados, o espaço segue o conceito mais recente desenvolvido pela Seiko para suas lojas. "A proposta é garantir uma experiência de marca consistente, para que o consumidor encontre a mesma identidade nas butiques Seiko ao redor do mundo", diz Gonçalves.

De King Seiko a 5 Sports

A butique chega em um momento em que a companhia enxerga um consumidor brasileiro mais exigente e curioso sobre o que está por trás do relógio. Não só pelo design, mas por especificações técnicas, história e tecnologia. É esse público que a marca quer atender de forma mais completa, reunindo em um único espaço coleções como King Seiko, Prospex, Astron, Presage e 5 Sports.

A grande novidade fica por conta dos modelos "Boutique Exclusive", peças que nunca haviam chegado ao Brasil e que agora passam a integrar o portfólio local aos poucos.

Segundo a marca, não há nenhuma curadoria especial pensada para o paladar brasileiro. A loja segue rigorosamente o padrão internacional, com a exceção desses lançamentos exclusivos, que já eram procurados por aqui.

A Seiko faz questão de posicionar a butique como complementar, e não concorrente, à rede de revendedores que já representa a marca no país. "A abertura da loja faz parte de uma estratégia global de presença da Seiko em mercados e cidades estratégicas e convive normalmente com a rede de parceiros existente", afirma Gonçalves.

Segundo o executivo, não há, por ora, planos de novas lojas próprias em outras cidades brasileiras. O foco, diz, é consolidar a operação paulistana antes de qualquer novo passo.

A marca não abre números, nem o valor investido na loja, nem projeções de faturamento ou metas de geração de empregos. O sucesso da butique, segundo a Seiko, será medido por indicadores tradicionais de varejo — fluxo, tíquete médio, vendas — somados a algo mais difícil de quantificar: a capacidade de aproximar novos públicos do universo da relojoaria japonesa.

Onde fica a primeira loja própria da Seiko no Brasil?

A primeira loja própria da Seiko no Brasil fica no Morumbi Shopping, em São Paulo. Segundo a marca, o endereço reúne consumidores alinhados ao perfil da Seiko e recebe visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Quais relógios estão disponíveis na boutique da Seiko?

A boutique reúne coleções como King Seiko, Prospex, Astron, Presage e 5 Sports. A loja também oferece gradualmente modelos “Boutique Exclusive”, que ainda não haviam chegado oficialmente ao Brasil.

Como é a nova loja da Seiko no Morumbi Shopping?

A loja tem 70 metros quadrados e segue o conceito internacional mais recente das boutiques da Seiko. Segundo Ricardo Brown Gonçalves, gerente de marcas da Seiko, a proposta é oferecer a mesma identidade encontrada nas lojas da marca ao redor do mundo.

Por que a Seiko abriu uma loja própria no Brasil?

A abertura integra a expansão global das boutiques da Seiko, iniciada na Europa e na Ásia e agora direcionada às Américas, segundo Ricardo Brown Gonçalves. O Chile recebeu uma loja no ano passado, enquanto Argentina e Nova York estão entre os próximos mercados previstos.

A butique da Seiko vai substituir os revendedores da marca?

Não. Ricardo Brown Gonçalves afirma que a loja própria é complementar à rede de parceiros da Seiko e que as duas operações devem conviver normalmente no mercado brasileiro.

A Seiko pretende abrir lojas em outras cidades brasileiras?

A Seiko não planeja, por enquanto, inaugurar novas lojas próprias em outras cidades do Brasil. Segundo Ricardo Brown Gonçalves, o foco atual é consolidar a operação de São Paulo antes de avaliar novos passos.