Quatro vinhos brasileiros conquistam medalhas de ouro no Decanter 2026

A indústria vitivinícola brasileira acaba de cravar mais uma importante bandeira no mercado de luxo internacional. Na edição de 2026 do Decanter World Wine Awards (DWWA), cujos resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 17, quatro rótulos produzidos no Brasil conquistaram a cobiçada medalha de ouro.

Foram destaques duas garrafas da Casa Geraldo (MG), uma da vinícola Salton (RS) e uma de São Patrício (GO). O reconhecimento veio de um painel de 245 especialistas, incluindo 63 Masters of Wine e 24 Master Sommeliers, que avaliaram às cegas cerca de 17 mil vinhos de 58 países.

A premiação deste ano consolida uma transformação estrutural na geografia do vinho brasileiro. Embora o Rio Grande do Sul mantenha a liderança histórica, o ouro da Decanter chancelou o avanço e a maturidade comercial de novas fronteiras produtoras no Sudeste e no Centro-Oeste do país, com destaque para a técnica da colheita de inverno por dupla poda.

Ouro em Minas Gerais e a ascensão de Goiás

O destaque brasileiro na edição foi a Casa Geraldo. Sediada em Andradas (MG), a vinícola nasceu de uma estrutura familiar em 1969 e se reposicionou como marca em 2000. Faturou duas medalhas de ouro no DWWA.

O primeiro premiado foi o Syrah Gran Reserva Colheita de Inverno 2024, um tinto marcado por notas de frutas escuras, pimenta-do-reino e forte presença de carvalho. O segundo ouro da casa mineira foi para o Signature Cabernet Franc 2023, rótulo com perfil aromático de frutas negras e ervas frescas, comercializado no e-commerce da marca por R$ 179 (safra 2022).

A grande surpresa do ano veio do cerrado goiano. A vinícola São Patrício, fundada recentemente em 2019 no município de Rianápolis (GO) e comandada pela enóloga Bárbara Marques, conquistou o ouro com o tinto Udu de Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc 2023.

Focado na complexidade botânica com notas de menta, violeta e tomilho, o rótulo de alta gama é vendido na loja oficial da marca por R$ 310.

Salton no páreo

Para fechar o quarteto dourado, a Salton, uma das gigantes e mais antigas empresas do setor no país (fundada em 1910), garantiu o ouro na categoria de espumantes com o Salton Ouro Moscatel.

Produzido em Bento Gonçalves (RS), o espumante branco à base da uva moscato traz notas de lichia e jasmim, com acidez calibrada. O rótulo já havia levado a medalha de bronze na edição passada e agora sobiu ao topo do pódio. Tem forte apelo comercial e excelente posicionamento de custo-benefício, vendido por R$ 65 na loja oficial da marca.