Tablescaping: mesas elegantes e funcionais para receber em casa

Sabe que existe uma diferença muito grande entre comer e se alimentar bem? Imagine na sua cabeça a sensação de ingerir um alimento na rua, em pé e com pressa. E agora a sensação de sentar à mesa de jantar com tudo bem apresentado para que possamos degustar de um prato extremamente saboroso. Por certo, as duas experiências são completamente diferentes. Eis a importância de uma mesa posta bem organizada e decorada! A ideia é, primeiro, "vender a refeição" através de uma boa imagem.

Segundo, é criar a oportunidade para que as pessoas ao redor da mesa se sintam felizes para ingerir os alimentos de forma mais saudável. E toda esta produção ainda promoveria a socialização, incentivando conversas mais alegres! Quer algo assim também na sua casa? Então, siga as dicas a seguir!

Decoração para cada ocasião

Cada cultura ao redor do mundo tem os seus costumes ligados a este tema 'refeição'. Mas todos concordam que isso está envolvido com a geração de momentos.

É algo que pode estar ligado à intenção de unir mais a família, a permitir momentos de descanso para o corpo e também a tornar o próprio ato de comer muito mais especial. Afinal, devemos ser gratos por esta fatura, quando nos é permitida!

Considerando tudo isso que foi dito, podemos concluir que cada ocasião de refeição em mesa posta poderá exigir uma produção de organização e decoração diferente.

Isto tende a ficar evidente através de diferentes aspectos. E muito pelas cores, texturas, formatos e até posições de objetos e acessórios no local. É possível pensar até mesmo em um tema específico para toda a sala de jantar!

Por exemplo, podemos pensar em transformar todo o ambiente para uma festa em casa. E, justamente para isso, ter reservas de peças especiais para cada evento. Podem ser artigos em porcelana, cerâmica, plástico ou vidro.

Se por acaso você está montando a sua casa pela primeira vez e tem dúvidas sobre quais itens básicos não poderiam faltar em um aparelho de jantar completo: pratos rasos, fundos, para pão, para salada, e para sobremesas, sopeira e travessas, copos simples e taças, além de xícaras. É provável que este jogo tenha, no mínimo, umas 20 peças diferentes!

Análise de cores e volumes

Na hora de escolher os itens para a sua mesa posta, é provável que você comece mesmo pelo aparelho de jantar. Para o dia a dia, os itens em plástico devem funcionar bem, sendo minimamente resistentes para o uso constante.

Agora, para ocasiões especiais, podemos usar pratos e copos de materiais mais delicados e em um visual mais sofisticado - como é o caso dos pratos de porcelana e das taças de cristal.

Também é importante investir em um jogo de faqueiro de qualidade. Aquelas peças com cabo de plástico ou de madeira, apesar de bonitas, são bem menos resistentes que as peças de metal.

Considere investir naquilo que possa durar mais tempo em sua total integridade! Também leve em conta as cores destes itens - peças lisas, principalmente em branco, combinam com tudo. É o que chamamos de custo versus benefício!

Lembra que comentamos que cada ocasião pode pedir uma decoração diferente? Pois bem, de acordo com as nossas tradições brasileiras, quanto mais tarde é servida a refeição em casa, maiores e mais escuras podem ser as peças de utensílios e ornamentação.

Tons cítricos combinam bem com café da manhã! Já para o almoço e jantar, prefira o vermelho, o dourado ou amarelo ouro e até o preto - não é uma regra, está mais para uma indicação!

Algo que muda muito entre uma refeição e outra é a proteção de mesa e também o centro de mesa. Refeições mais despojadas, com pratos elaborados mais simples, combinam com sousplats e pequenos arranjos de bruxinhos verdes, flores e até petiscos, como biscoitos.

Já refeições com mais requinte podem receber um lindo jogo americano ou toalha como pano de fundo e, de centro, um arranjo alto acompanhado de castiçais.

Disposição de utensílios

Se você se preocupa de verdade com os mínimos detalhes de uma montagem de mesa posta, deve estar interessado em saber como organizar os utensílios.

Bem, especialmente as travessas com os alimentos podem ficar no centro desta mesa ou sobre a bancada de um móvel auxiliar - tipo balcão buffet. Já os pratos, copos e talheres de cada pessoa que sentar à mesa podem assumir uma organização diferente. Entenda:

Refeição casual: no centro, prato de salada sobre prato de jantar; à direita, faca de carne e colher de sopa, além do copo de água e taça de vinho ou xícara; à esquerda; garfo e garfo de salada, além do guardanapo.

Refeição formal: o guardanapo fica sobre o prato; à direita, faca de carne, faca de peixe e colher de sopa, além de copo de água e taça de vinho; à esquerda, garfo de carne, garfo de peixe e garfo de salada, além de prato de pão ou de sobremesa e faca de manteiga; frente ao prato, garfo de sobremesa e colher de sobremesa.

Ficou com água na boca só de olhar essas mesas de jantar? Esse é o objetivo! Vamos lá, decore sua mesa e deixe suas refeições ainda mais deliciosas. Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.