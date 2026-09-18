Best-sellers da Volvo, XC60 e XC90 estendem autonomia elétrica

RESUMO | A Volvo atualizou o XC60 híbrido com uma bateria maior e motor elétrico mais potente, que amplia a autonomia elétrica para 200 quilômetros. O SUV também ganhou novo visual, painel redesenhado e tecnologias de segurança.

A Volvo deu mais um sinal de que a chegada do elétrico EX60 não empurrará o híbrido XC60 para a aposentadoria tão cedo.

Além da reestilização exterior – que consiste em discretos retoques tanto na dianteira quanto na traseira, além de rodas, capô e para-lamas novos –, o SUV médio recebe agora uma bateria (integrada ao assoalho) de maior capacidade e um motor elétrico mais potente, que estende a autonomia elétrica para 200 quilômetros.

É mais de duas vezes e meia superior à das versões híbridas plug-in atuais. Há mudanças também na cabine, que teve o painel redesenhado.

O novo sistema híbrido também foi instalado no XC90, que agora chega a 160 km de autonomia no modo elétrico.

“O XC60 é o nosso modelo mais vendido de todos os tempos, enquanto o XC90 marcou o início da nossa trajetória no segmento premium. Agora, como híbridos plug-in de longa autonomia, eles dão continuidade a esses legados. Isso significa um caminho para a eletrificação total para todos os clientes”, explica Håkan Samuelsson, presidente e CEO da Volvo Cars.

A nova fase de tecnologia da Volvo

Conhecida pela dedicação à segurança, a Volvo aproveitou a atualização do XC60 para incrementar novas tecnologias. De acordo com a marca, caso uma possível colisão seja detectada, o veículo pode reagir em tempo real, alertando o motorista ou intervindo para ajudar a evitar ou reduzir o impacto.

Ainda de acordo com a Volvo, “esses veículos híbridos plug-in de longa autonomia sustentam as ambições da Volvo Cars em termos de vendas e lucratividade. Eles representam investimentos eficientes na linha de produtos atual da empresa, garantindo sua popularidade contínua nos próximos anos e ampliando a importante ponte rumo à eletrificação total.”

Qual é a autonomia elétrica do novo Volvo XC60 híbrido plug-in?

O novo Volvo XC60 híbrido oferece 200 quilômetros de autonomia no modo elétrico, mais de duas vezes e meia o alcance das versões atuais.

O que mudou no Volvo XC60?

O Volvo XC60 recebeu bateria de maior capacidade, motor elétrico mais potente, painel redesenhado e retoques na dianteira e na traseira. O SUV também ganhou novas rodas, capô e para-lamas.

O Volvo XC60 será substituído pelo elétrico EX60?

A atualização indica que o Volvo XC60 híbrido continuará na linha mesmo com a chegada do elétrico EX60. O XC60 é o modelo mais vendido da história da Volvo, segundo Håkan Samuelsson, presidente e CEO da Volvo Cars.

Qual é a autonomia elétrica do novo Volvo XC90 híbrido?

O novo Volvo XC90 híbrido plug-in alcança 160 quilômetros de autonomia no modo elétrico após receber o novo sistema híbrido da marca.

Quais tecnologias de segurança foram adicionadas ao Volvo XC60?

Segundo a Volvo, o XC60 pode reagir em tempo real ao detectar uma possível colisão, alertando o motorista ou intervindo para ajudar a evitar ou reduzir o impacto.

Por que a Volvo atualizou os modelos XC60 e XC90?

Os híbridos plug-in de longa autonomia funcionam como uma ponte para a eletrificação total, afirma Håkan Samuelsson, presidente e CEO da Volvo Cars. Segundo a Volvo, os modelos também sustentam as ambições de vendas e lucratividade da empresa.