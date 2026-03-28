Encontros aos domingos vira tendência nas cidades

A clássica experiência de encontros românticos noturnos começa a perder protagonismo para encontros durante o dia. Em vez de bares, álcool e ambientes mais ruidosos, cresce o interesse por experiências leves e descomplicadas, em que a conversa é o centro do date. Nesse contexto, brunchs, cafés e almoços passam a ocupar um novo espaço no ritual romântico.

Mais do que uma simples troca de horário, esse movimento reflete uma transformação no comportamento afetivo. Os “dates diurnos” se conectam a tendências mais amplas, como o chamado slow dating e a busca por relações mais intencionais, em que o tempo e a qualidade da conexão importam mais do que a intensidade imediata.

Embora ainda não seja uma tendência plenamente consolidada, o avanço é perceptível. Aos poucos, o domingo deixa de ser associado apenas ao descanso ou à ressaca e passa a ocupar um novo papel. É um dia que convida a desacelerar, favorece escolhas mais conscientes e cria um ambiente em que o date se aproxima da vida real, sem os excessos ou as expectativas infladas da noite. Confira endereços em São Paulo com opções de brunch e almoço para encontros de domingo.

Culinária descontraída em meio a jabuticabeiras no Ama.zo

Ama.zo: Pao con Chimbombo (R$ 63), escabeche de lulas defumadas sobre pão crocante de fermentação natural, aioli, mousse de batata-doce e tsukemono de pimenta-de-cheiro (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

No espaço externo da Casa da Don'Anna, casarão histórico nos Campos Elíseos, está instalado o Ama.zo Peruano. O menu, assinado pelo chef Enrique Paredes, apresenta pratos que chamam a atenção não apenas pelo sabor, como também pela apresentação. Tudo é servido em um pátio repleto de jabuticabeiras, protegido da chuva por uma discreta cobertura. O ambiente proporciona um almoço desacelerado para explorar os sabores do menu, como o Pao con Chimbombo (R$ 63), escabeche de lulas defumadas sobre pão crocante de fermentação natural, aioli, mousse de batata-doce e tsukemono de pimenta-de-cheiro. Para acompanhar, a Chicha Morada (R$ 22) bebida de milho roxo peruano com especiarias e espuma de chicha – um fermentado tradicional dos Andes.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR | @amazoperuano

Cozinha italiana fresca do Marena Cucina

Marena Cucina: restaurante em casa com quintal amplo (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O restaurante tem cozinha comandada pelo chef Denis Orsi e configura boa escolha para quem busca uma refeição especial no fim de semana. O menu tem pratos inspirados na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia. O ambiente da casa une o charme das tradições italianas ao conforto moderno, sem abrir mão da sofisticação — o cenário ideal para um encontro sem pressa. No menu, há boas pedidas como o Risotto Gamberi & Pomodorini (R$ 237), arroz arbóreo com camarões suculentos e o toque adocicado do tomate-cereja. Outra opção é o Agnello Arrosto (R$ 235), uma paleta de cordeiro assada lentamente e servida com batatas rústicas.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Drinques sem álcool e pratos leves do Cala del Tanit

Cala del Tanit: Pappardelle Ripieno de Ricota Defumada (R$ 69), com gema, creme de espinafre e parmesão (Juliana Primon/Divulgação)

Com endereço no Itaim Bibi, o Cala del Tanit tem à frente o chef catalão Oscar Bosch. O cardápio prioriza frutos do mar e arrozes — e vai além da cozinha espanhola ao trazer referências de outras gastronomias. O ambiente, que conta com uma cozinha aberta e espaços que permitem a entrada da luz natural, é ideal para refeições mais leves. Uma boa pedida da casa é o Mezze Rigatoni (R$ 96), feito com rigatoni alla Jerez, chorizo, lulas grelhadas, pangrattato e brócolis na brasa. Outra pedida interessante é o Pappardelle Ripieno de Ricota Defumada (R$ 69), com gema, creme de espinafre e parmesão. Das bebidas sem álcool, duas pedidas refrescantes são o Cosmo-Not (R$ 32), um drinque frutado feito com laranja, framboesa e limão-taiti, e o Mentirinha (R$ 32), mais herbáceo e que leva mate, pêssego, limão-taiti e capim-santo.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 3167-7139 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h e domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @caladeltanit

Almoço com vista no Lassù

Localizado no 28° andar do Edifício K1, em Santana, o restaurante oferece uma vista surpreendente que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Os pratos são servidos em um salão com piso giratório que enriquece a experiência na casa. No menu, é possível encontrar receitas italianas que valorizam ingredientes brasileiros e combinações que se destacam pelo equilíbrio entre técnica e sabor. Uma boa opção para começar é a Insalata Polpo (R$ 125), com polvo confitado com folhas verdes, batatas, azeitonas pretas, cebola-roxa e tomate. Para quem prefere um clássico refinado, o Filetto di Manzo ai Funghi (R$ 199) traz um medalhão de filé-mignon ao molho de cogumelos frescos e fregola.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h à 0h, sábado das 12h às 16h e 18h à 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Almoço em meio às oliveiras no Taraz

Taraz: menu assinado por Felipe Bronze (Petr Stedry/Divulgação)

Com menu assinado pelo chef Felipe Bronze, o Taraz oferece uma combinação surpreendente dos sabores da América do Sul em uma atmosfera charmosa. O ambiente, dentro do hotel Rosewood São Paulo, se destaca pelo pátio externo, que oferece aconchego com as oliveiras trazidas do Uruguai. Enquanto se aproveita esse clima agradável, vale pedir a Provoleta na Lenha (R$ 75), um provolone defumado com especiarias de chimichurri, pimentão tostado e a crocância da massa de pastel que acompanha o prato. Para continuar a experiência, a sugestão é a Nossa "Causa" (R$ 85), um mil folhas de batata-doce laranja com aioli, manteiga e um refrescante vinagrete de camarão e chuchu.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h às 17h (somente com reserva) e das 19h às 23h. Fone (11) 3797-0500.

Cozinha francesa descomplicada da ICI Brasserie

A ICI Brasserie é o destino ideal para quem busca uma experiência leve no fim de semana. Com clima descolado e ambiente versátil, a casa traz em seu menu clássicos franceses revisitados com um toque de modernidade. Uma boa opção da casa é o Poulet Rôti (R$ 85), um galeto assado lentamente na manteiga acompanhado de legumes tostados. Outra pedida leve e saborosa é o Atum Mi-Cuit (R$ 112), que traz o peixe selado em crosta de gergelim sobre um purê de batata com wasabi e molho de gengibre.

Serviço: 3 unidades + Jardins: Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h30 e das 18h às 22h, terça a sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h. | Aceita VR | @icibrasserie

Brunch com raízes japonesas na Momonoki

Momonoki: Salmão Benedict (Tsuyoshi Uehar/Divulgação)

O café na Vila Madalena apresenta uma forma criativa de viver a cultura oriental à mesa. O menu une técnica e estética em pratos que celebram o diálogo entre o Japão e o Brasil, destacando sabores autênticos e apresentações cuidadosas. Tudo é servido em um ambiente moderno, perfeito para um brunch descontraído. Uma boa pedida é o Salmon Benedict (R$ 47), que combina salmão fresco, ponzu, avocado e ovo pochê finalizados com um molho especial umami. Também fazem sucesso os Ovos Mexidos com Chashu (R$ 47), servidos com panceta suína, shokupan tostado, sour cream de tofu e o toque picante do layu da casa.

Serviço: R. Wisard, 264 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Fone (11) 99257-8825 | Horário de funcionamento: terça a domingo das 9h às 18h | @momonoki.br