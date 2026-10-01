Café grátis, lançamentos e novidades para celebrar o Dia Internacional do Café

RESUMO ＋ Ações de marcas celebram o Dia Internacional do Café com bebidas gratuitas, novos produtos, premiações de design, coleções especiais e um desafio universitário sobre o futuro do café gelado.

Hoje, 1º de outubro, é celebrado o Dia Internacional do Café, data escolhida pela Organização Internacional do Café em 2015. A ocasião marca a chegada de novidades, além de ações preparadas por marcas para celebrar a data.

The Coffee: café grátis para celebrar o Dia Internacional do Café (Divulgação/Divulgação)

Café grátis

A The Coffee, marca brasileira de cafeterias fundada em 2018, em Curitiba (PR), promove uma ação especial em unidades no Brasil e no exterior. Durante todo o dia de hoje, os clientes poderão pedir gratuitamente três preparos clássicos do cardápio: Pure Black, Americano e Drip.

O Pure Black, espresso duplo preparado com 18 gramas de café e 36 ml de água, estará disponível em todas as unidades participantes. Já o Americano, espresso diluído em 120 ml de água, e o Hot Drip V60, café preparado pelo método de coagem, serão oferecidos apenas em lojas selecionadas.

Para participar, basta acessar a categoria criada especialmente para a campanha nos tablets das lojas ou no aplicativo da The Coffee, selecionar uma das bebidas e finalizar o pedido. A distribuição é gratuita e está sujeita à disponibilidade de estoque em cada unidade.

“O café representa um patrimônio cultural e econômico fundamental para o Brasil. Com essa ação, queremos aproximar ainda mais os nossos clientes da essência dos nossos grãos, celebrando a data por meio de um ritual cotidiano e simbolico”, destaca Lorenza Vieira, Global Head of Branding da The Coffee.

Para consultar as lojas participantes, o cliente pode acessar o aplicativo da The Coffee e conferir a disponibilidade da campanha na unidade mais próxima.

Campeonato Starbucks de baristas da América Latina e do Caribe

A Starbucks, rede americana de cafeterias fundada em Seattle e presente em mais de 80 países, realizou a 11ª edição do Campeonato de Baristas da América Latina e do Caribe. A competição reuniu campeões de mais de 20 mercados da região na Costa Rica e na Hacienda Alsacia, fazenda de café e centro global de pesquisa e inovação da companhia.

Após passarem por etapas classificatórias locais e nacionais, os participantes disputaram a final regional, que avaliou conhecimento sobre café, técnica, criatividade e a capacidade de transformar esses elementos em experiências para os clientes.

Juan José, da Starbucks Colômbia, foi o vencedor da edição de 2026. Daniel, da Guatemala, ficou em segundo lugar, e Milka, de Honduras, em terceiro.

Criado em 2015, o campeonato também funciona como uma plataforma de desenvolvimento dos baristas e de intercâmbio entre os mercados da região. Desde sua primeira edição, mais de 75 mil baristas participaram da competição e mais de 200 campeões nacionais foram reconhecidos.

Como parte da programação, os finalistas visitaram a Hacienda Alsacia, localizada aos pés do vulcão Poás, onde conheceram diferentes etapas da produção de café e o trabalho de agrônomos, pesquisadores e especialistas. A propriedade é o centro global da Starbucks para pesquisa, inovação e apoio aos cafeicultores.

Cafeteira com design premiado no iF Design Award chega ao Brasil

Criado na Alemanha em 1954, o iF DESIGN AWARD é um dos principais prêmios de design do mundo. O selo iF é reconhecido internacionalmente por destacar projetos de design e é uma referência para consumidores, marcas e profissionais do setor.

Premiada em 2026 na categoria Product Design – Kitchen Appliances, a Vertuo Up, máquina de café da Nespresso, combina design compacto e aquecimento rápido. Com corpo mais esguio, ocupa menos espaço e se adapta a diferentes ambientes. A tecnologia Fast Start reduz o tempo de aquecimento para três segundos, enquanto a máquina é compatível com seis tamanhos de cápsula.

O botão Coffee Creations permite uma extração mais concentrada e foi desenvolvido para o preparo de receitas com leite e cafés gelados. A função amplia as possibilidades de preparo da máquina para além do café tradicional.

Nespresso: nova cafeteira com design premiado pelo iF Design Award (Divulgação/Divulgação)

A Vertuo Up utiliza a tecnologia Centrifusion, sistema da Nespresso que combina a rotação em alta velocidade da cápsula à infusão de água para extrair o café. O processo busca preservar as características de cada blend e produz a crema característica da linha Vertuo. A experiência também pode ser personalizada pelo Smart App, que permite ajustar volume e temperatura e acessar receitas e diferentes opções de preparo.

No Brasil, a Vertuo Up está disponível na Boutique Nespresso da Oscar Freire e nas unidades dos shoppings Morumbi, Iguatemi e Pátio Higienópolis, em São Paulo.

A Arte do Café

A HARIO Brasil, representante nacional da tradicional marca japonesa de métodos e equipamentos para preparo de café, lança a “A Arte do Café”, coleção que aproxima a cultura do café especial das artes tradicionais do Japão. A novidade marca os dois anos da Casa HARIO, primeira operação da marca japonesa no mundo a reunir, em um mesmo espaço, loja, cafeteria, bar e restaurante.

Inspirada em cinco expressões artísticas japonesas (Shodō, Ikebana, Nerikomi, Urushi e Kintsugi), a seleção dos grãos, o desenvolvimento dos perfis de torra, as receitas e o controle de qualidade da coleção, são assinados por Silvia Magalhães, tricampeã brasileira do Campeonato Brasileiro de Baristas.

HARIO: coleção de cafés inspirada em cinco artes tradicionais do Japão (Divulgação/Divulgação)

A primeira seleção é Shodō, inspirada na arte japonesa da caligrafia, que utiliza pincel, tinta sumi e papel washi em movimentos precisos e expressivos. Os cafés escolhidos têm perfil marcante, doce e encorpado, com notas de doçura caramelizada, chocolate e finalização longa.

Em Ikebana, a referência vem da arte dos arranjos de flores, marcada pelo minimalismo, pela assimetria e pela valorização do espaço vazio. Os cafés apresentam perfis mais delicados e elegantes, com aromas florais e acidez refinada, traduzindo na xícara a leveza e o equilíbrio dessa expressão artística.

Nerikomi parte da técnica japonesa de cerâmica que combina diferentes blocos de argila colorida para criar padrões revelados no interior das peças. A seleção reúne cafés com presença de frutas cítricas e amarelas e acidez viva, resultando em um perfil mais refrescante e brilhante.

Já Urushi tem como referência a arte japonesa da laca, processo artesanal que envolve a aplicação de dezenas de camadas finas e exige tempo, repetição e precisão. A mesma ideia aparece nos cafés da coleção, com perfis vibrantes, frutados e fermentações mais audaciosas.

Fechando o conjunto, Kintsugi é inspirada na técnica japonesa de restauração de cerâmicas quebradas com laca e metais preciosos, associada à filosofia Wabi-Sabi, que valoriza a beleza da imperfeição e da passagem do tempo. Na coleção, a seleção reúne cafés de maior complexidade e profundidade sensorial, incluindo exemplares premiados, cafés de leilão e lotes raros, escolhidos para métodos que valorizam sua clareza e sutileza, como o V60.

Os grãos estão disponíveis na Casa HARIO, em São Paulo, ou por encomenda pelo WhatsApp (11) 97170-7002, com entregas para todo o Brasil.

Como tornar o café gelado a próxima obsessão cultural da Geração Z no Brasil?

A Nestlé, empresa suíça de alimentos e bebidas que atua no mercado de café com marcas como Dolce Gusto e Nescafé, lança seu primeiro desafio universitário no Brasil, o Campus Challenge. A iniciativa convida estudantes de graduação de todo o país a desenvolver propostas criativas para responder à pergunta: como tornar o café gelado a próxima obsessão cultural da Geração Z no Brasil?

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 9 de outubro. Podem participar estudantes de graduação entre 18 e 29 anos, organizados em equipes de cinco a dez integrantes.

As propostas devem explorar novas formas, rituais ou linguagens de consumo para estimular novos hábitos em torno do café gelado. O desafio também busca aproximar os estudantes da realidade corporativa, com soluções voltadas à categoria de cafés.

As melhores ideias dividirão quase R$ 90 mil em prêmios:

1º lugar: viagem para a Suíça, com passagens e hospedagem, para um integrante da equipe, além de cartão virtual de R$ 10 mil para o grupo;

2º lugar: viagem para a Suíça para um integrante da equipe e cartão virtual de R$ 5 mil;

3º lugar: cartão virtual de R$ 3 mil para a equipe.

As propostas serão avaliadas segundo critérios como aderência ao desafio, desejabilidade cultural, inovação, viabilidade e multidisciplinaridade da equipe. A propriedade intelectual das ideias permanece com seus autores, que mantêm a titularidade dos projetos.

Inscrições no link do Campus Challenge.