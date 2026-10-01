Lançamentos do Apple TV em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Apple TV: o que entra no catálogo em outubro (Apple TV+/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h45.
O mês de outubro chega com uma seleção refinada de estreias no Apple TV. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos aclamados e uma seleção de filmes, documentários e produções cheias de astros de Hollywood.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a comédia britânica Pequenos Profetas, a segunda temporada do mistério alemão Onde Está a Wanda?, além da segunda temporada da animação As Irmãs Grimm.
Já para os filmes e produções originais, a chegada da aventura de ação Matchbox - O Filme, estrelada por John Cena, e a cinebiografia de montanhismo Tenzing, com Tom Hiddleston e Willem Dafoe, são grandes destaques.
Para os amantes de suspense, o thriller policial Noturno e o documentário de expedição extrema K2 - O Desafio Final também garantem o entretenimento.