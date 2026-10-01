Lançamentos do Apple TV em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de outubro chega com uma seleção refinada de estreias no Apple TV. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos aclamados e uma seleção de filmes, documentários e produções cheias de astros de Hollywood.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a comédia britânica Pequenos Profetas, a segunda temporada do mistério alemão Onde Está a Wanda?, além da segunda temporada da animação As Irmãs Grimm.

Já para os filmes e produções originais, a chegada da aventura de ação Matchbox - O Filme, estrelada por John Cena, e a cinebiografia de montanhismo Tenzing, com Tom Hiddleston e Willem Dafoe, são grandes destaques.

Para os amantes de suspense, o thriller policial Noturno e o documentário de expedição extrema K2 - O Desafio Final também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em outubro de 2026:

Séries que entram no Apple TV em outubro

As Irmãs Grimm: Temporada 2 | 02/10/2026

Pequenos Profetas | 07/10/2026

Onde Está a Wanda?: Temporada 2 | 21/10/2026

Filmes e documentários que entram no Apple TV+ em outubro

K2 - O Desafio Final | 02/10/2026

Matchbox - O Filme | 09/10/2026

Tenzing | 16/10/2026

Noturno | 30/10/2026

Finais de temporada em outubro