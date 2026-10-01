Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos do Apple TV em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

'Matchbox - O Filme', 'Tenzing' e a comédia 'Pequenos Profetas' estão entre os destaques do mês no streaming

Apple TV: o que entra no catálogo em outubro (Apple TV+/Divulgação)

Apple TV: o que entra no catálogo em outubro (Apple TV+/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreApple TV
Saiba mais

O mês de outubro chega com uma seleção refinada de estreias no Apple TV. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos aclamados e uma seleção de filmes, documentários e produções cheias de astros de Hollywood.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a comédia britânica Pequenos Profetas, a segunda temporada do mistério alemão Onde Está a Wanda?, além da segunda temporada da animação As Irmãs Grimm.

Já para os filmes e produções originais, a chegada da aventura de ação Matchbox - O Filme, estrelada por John Cena, e a cinebiografia de montanhismo Tenzing, com Tom Hiddleston e Willem Dafoe, são grandes destaques.

Para os amantes de suspense, o thriller policial Noturno e o documentário de expedição extrema K2 - O Desafio Final também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em outubro de 2026:

Séries que entram no Apple TV em outubro

yt thumbnail
  • As Irmãs Grimm: Temporada 2 | 02/10/2026
  • Pequenos Profetas | 07/10/2026
  • Onde Está a Wanda?: Temporada 2 | 21/10/2026

Filmes e documentários que entram no Apple TV+ em outubro

yt thumbnail
  • K2 - O Desafio Final | 02/10/2026
  • Matchbox - O Filme | 09/10/2026
  • Tenzing | 16/10/2026
  • Noturno | 30/10/2026

Finais de temporada em outubro

yt thumbnail
  • Ted Lasso: Temporada 4 | 07/10/2026
  • Desaparecida | 07/10/2026
  • Matéria Escura: Temporada 2 | 30/10/2026
Acompanhe tudo sobre:StreamingSériesFilmesApple TV

Mais de Casual

Lançamentos do Prime Video em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Lançamentos da MUBI em outubro de 2026: veja os filmes e os especiais

Lançamentos da Netflix em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Por que o dono da Patek Philippe quer manter a marca na família

Mais na Exame

Ciência

Café ajuda a trabalhar melhor? Estudos revelam efeitos no foco e no sono

ESG

Tramontina acelera economia circular com até 20% de desconto na troca de utensílios de mesa

Casual

Lançamentos do Prime Video em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Pop

Chuva lá fora? 5 séries de conforto perfeitas para maratonar em casa