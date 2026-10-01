Lançamentos da HBO Max em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de outubro chega com um catálogo recheado de novidades na HBO Max. Entram na plataforma séries inéditas, novos episódios de produções aclamadas e uma verdadeira maratona de clássicos do cinema para o Mês das Bruxas.

Entre as séries, os destaques ficam para as estreias de WAR, The Torment e a adaptação do quadrinho Get Jiro, além do episódio final da primeira temporada de Lanternas e o retorno da comédia The Paper.

Já na aba de filmes, a HBO Max aposta pesado no horror com a franquia completa de A Hora do Pesadelo, clássicos como O Iluminado e O Exorcista, e o inédito A Morte do Demônio: Em Chamas. Títulos aclamados como Anatomia de uma Queda e a trilogia de assalto Onze Homens e um Segredo também completam a lista.

Confira a lista completa de lançamentos da Max em outubro de 2026:

Séries que entram na Max em outubro

WAR | 01/10/2026

The Torment | 02/10/2026

Get Jiro | 04/10/2026

Lanternas: Final da 1ª temporada | 04/10/2026

The Paper: Temporada 2 | 15/10/2026

Filmes que entram na Max em outubro

A Hora do Pesadelo | 01/10/2026

A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy | 01/10/2026

A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos | 01/10/2026

A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos | 01/10/2026

A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy | 01/10/2026

Pesadelo Final: A Morte de Freddy | 01/10/2026

O Novo Pesadelo: O Retorno de Freddy Krueger | 01/10/2026

Freddy vs. Jason | 01/10/2026

A Hora do Pesadelo (Remake) | 01/10/2026

O Iluminado | 01/10/2026

O Exorcista | 01/10/2026

Contos do Dia das Bruxas | 01/10/2026

Onze Homens e um Segredo | 01/10/2026

Doze Homens e Outro Segredo | 01/10/2026

Treze Homens e um Novo Segredo | 01/10/2026

Os Infiltrados | 01/10/2026

Anatomia de uma Queda | 01/10/2026

The Post: A Guerra Secreta | 01/10/2026

A Morte do Demônio: Em Chamas | 09/10/2026

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