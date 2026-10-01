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Lançamentos da HBO Max em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Franquia 'A Hora do Pesadelo', estreia de 'WAR' e o final da temporada de 'Lanternas' estão entre os destaques do mês no streaming

HBO Max: o que chega ao streaming em outubro (Divulgação/Peacock)

HBO Max: o que chega ao streaming em outubro (Divulgação/Peacock)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h56.

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O mês de outubro chega com um catálogo recheado de novidades na HBO Max. Entram na plataforma séries inéditas, novos episódios de produções aclamadas e uma verdadeira maratona de clássicos do cinema para o Mês das Bruxas.

Entre as séries, os destaques ficam para as estreias de WAR, The Torment e a adaptação do quadrinho Get Jiro, além do episódio final da primeira temporada de Lanternas e o retorno da comédia The Paper.

Já na aba de filmes, a HBO Max aposta pesado no horror com a franquia completa de A Hora do Pesadelo, clássicos como O Iluminado e O Exorcista, e o inédito A Morte do Demônio: Em Chamas. Títulos aclamados como Anatomia de uma Queda e a trilogia de assalto Onze Homens e um Segredo também completam a lista.

Confira a lista completa de lançamentos da Max em outubro de 2026:

Séries que entram na Max em outubro

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  • WAR | 01/10/2026
  • The Torment | 02/10/2026
  • Get Jiro | 04/10/2026
  • Lanternas: Final da 1ª temporada | 04/10/2026
  • The Paper: Temporada 2 | 15/10/2026

Filmes que entram na Max em outubro

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  • A Hora do Pesadelo | 01/10/2026
  • A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy | 01/10/2026
  • A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos | 01/10/2026
  • A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos | 01/10/2026
  • A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy | 01/10/2026
  • Pesadelo Final: A Morte de Freddy | 01/10/2026
  • O Novo Pesadelo: O Retorno de Freddy Krueger | 01/10/2026
  • Freddy vs. Jason | 01/10/2026
  • A Hora do Pesadelo (Remake) | 01/10/2026
  • O Iluminado | 01/10/2026
  • O Exorcista | 01/10/2026
  • Contos do Dia das Bruxas | 01/10/2026
  • Onze Homens e um Segredo | 01/10/2026
  • Doze Homens e Outro Segredo | 01/10/2026
  • Treze Homens e um Novo Segredo | 01/10/2026
  • Os Infiltrados | 01/10/2026
  • Anatomia de uma Queda | 01/10/2026
  • The Post: A Guerra Secreta | 01/10/2026
  • A Morte do Demônio: Em Chamas | 09/10/2026

Conteúdo infantil e família

  • Coraline e o Mundo Secreto | 01/10/2026
  • ParaNorman | 01/10/2026
  • A Noiva Cadáver | 01/10/2026
  • Scooby-Doo | 01/10/2026
  • Scooby-Doo 2: Monstros à Solta | 01/10/2026
  • Hora de Aventura: Missões Secundárias | 05/10/2026
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