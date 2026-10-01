Lançamentos do Prime Video em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de outubro chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes, cinebiografias e documentários aguardados.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada de A Lista Terminal, a nova adaptação de Carrie, a Estranha, além da segunda temporada de Rainha Vermelha.
Já para os filmes e documentários, a chegada da cinebiografia Michael e a produção documental Marília Mendonça: Sentimento Louco são grandes destaques. Para os amantes de terror e suspense no Mês das Bruxas, os títulos Apocalipse Z: Novo Mundo e a adaptação do jogo Until Dawn também garantem o entretenimento.
Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em outubro de 2026:
Séries que entram no Prime Video em outubro
- Prefiro a Morte: Temporada 1 | 02/10/2026
- Rainha Vermelha: Temporada 2 | 02/10/2026
- Os Sete Cavaleiros do Reino de Marronnier: Temporada 1 | 03/10/2026
- True Blood: Temporada 1 | 05/10/2026
- Carrie, a Estranha: Temporada 1 | 07/10/2026
- Helluva Boss: Temporada 3A | 14/10/2026
- Friends Sex and Games: Temporada 1 | 16/10/2026
- A Lista Terminal: Temporada 2 | 21/10/2026
Filmes e documentários que entram no Prime Video em outubro
- Super Mario Galaxy | 02/10/2026
- De Volta ao Mar | 05/10/2026
- 1992 | 06/10/2026
- Um Dia Daqueles | 06/10/2026
- Hit para Dois | 08/10/2026
- Segredo Obscuro | 10/10/2026
- Amor da Sua Vida | 14/10/2026
- Marília Mendonça: Sentimento Louco | 16/10/2026
- Plano Mestre | 16/10/2026
- Reboque | 20/10/2026
- Michael | 23/10/2026
- Tony | 26/10/2026
- Drive - Os Pretendentes | 28/10/2026
- Frutas Proibidas | 29/10/2026
- Apocalipse Z: Novo Mundo | 30/10/2026
- Until Dawn | 31/10/2026
Shows e Especiais
- Amazon Music Presents: Shakira | 03/10/2026
Loja Prime Video (Aluguel e Compra)
- Pai Em Tempo Integral | 01/10/2026
- A Morte de Robin Hood | 01/10/2026
- Só Por Uma Noite | 04/10/2026
- Homem-Aranha: Um Novo Dia | 06/10/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)