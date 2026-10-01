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Lançamentos do Prime Video em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

'Marília Mendonça: Sentimento Louco', 'Michael' e a nova temporada de 'A Lista Terminal' estão entre os destaques do mês

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em outubro (Prime Video/Youtube/Reprodução)

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em outubro (Prime Video/Youtube/Reprodução)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h40.

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O mês de outubro chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes, cinebiografias e documentários aguardados.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada de A Lista Terminal, a nova adaptação de Carrie, a Estranha, além da segunda temporada de Rainha Vermelha.

Já para os filmes e documentários, a chegada da cinebiografia Michael e a produção documental Marília Mendonça: Sentimento Louco são grandes destaques. Para os amantes de terror e suspense no Mês das Bruxas, os títulos Apocalipse Z: Novo Mundo e a adaptação do jogo Until Dawn também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em outubro de 2026:

Séries que entram no Prime Video em outubro

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  • Prefiro a Morte: Temporada 1 | 02/10/2026
  • Rainha Vermelha: Temporada 2 | 02/10/2026
  • Os Sete Cavaleiros do Reino de Marronnier: Temporada 1 | 03/10/2026
  • True Blood: Temporada 1 | 05/10/2026
  • Carrie, a Estranha: Temporada 1 | 07/10/2026
  • Helluva Boss: Temporada 3A | 14/10/2026
  • Friends Sex and Games: Temporada 1 | 16/10/2026
  • A Lista Terminal: Temporada 2 | 21/10/2026

Filmes e documentários que entram no Prime Video em outubro

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  • Super Mario Galaxy | 02/10/2026
  • De Volta ao Mar | 05/10/2026
  • 1992 | 06/10/2026
  • Um Dia Daqueles | 06/10/2026
  • Hit para Dois | 08/10/2026
  • Segredo Obscuro | 10/10/2026
  • Amor da Sua Vida | 14/10/2026
  • Marília Mendonça: Sentimento Louco | 16/10/2026
  • Plano Mestre | 16/10/2026
  • Reboque | 20/10/2026
  • Michael | 23/10/2026
  • Tony | 26/10/2026
  • Drive - Os Pretendentes | 28/10/2026
  • Frutas Proibidas | 29/10/2026
  • Apocalipse Z: Novo Mundo | 30/10/2026
  • Until Dawn | 31/10/2026

Shows e Especiais

  • Amazon Music Presents: Shakira | 03/10/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Pai Em Tempo Integral | 01/10/2026
  • A Morte de Robin Hood | 01/10/2026
  • Só Por Uma Noite | 04/10/2026
  • Homem-Aranha: Um Novo Dia | 06/10/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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