O ex-governador Helder Barbalho (MDB) lidera a corrida pelas duas vagas do Pará no Senado, segundo a pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 1. No cenário consolidado, o candidato aparece com 48,9% das intenções de voto.

Ele é seguido pelo delegado Éder Mauro (PL) com 39,1% e Chicão (MDB) com 35,2%, que estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 27,3%. Celso Sabino (PDT) tem 12,5%. O Coronel Jonildo (DC) registra 2,9%. Gizelle Freitas (PSOL) tem 2,2% e Lívia Noronha (Solidariedade), 1,6%.

Os candidatos Fernanda Lopes (UP), Conti (PSOL), Breno Guimarães (Mobiliza) e Edlaine Rodrigues (Democrata) não chegaram a 1%. Os indecisos chegam a 16,8% e os votos brancos e nulos somam 11,4%.

O cenário reforça o apelo feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana. Hoje, três candidatos ao Senado sobem no palanque petista no estado: Helder, Chicão e Sabino. A divisão de votos entre os dois últimos é vista como negativa pela base governista e com potencial de eleger Éder Mauro.

Quando os eleitores definem sua preferência para a primeira vaga ao Senado, Helder Barbalho marca 37%, mantendo ampla vantagem sobre o Delegado Éder Mauro, que registra 27,7%.

Na sequência, aparecem Zequinha Marinho com 9,6% e Chicão com 9,4%, configurando empate técnico na busca pelo primeiro voto do eleitor.

O cenário se altera expressivamente na simulação do segundo voto. Neste recorte, Chicão lidera com 25,8%, seguido por Zequinha Marinho com 17,7%. Os nomes de Helder e Éder Mauro recebem apenas 11,9% e 11,3%, indicando que seus apoiadores concentram a escolha prioritariamente na primeira cadeira.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.000 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob os protocolos PA-09843/2026 e BR-09952/2026.